國外很夯！台灣道路「1設計」卻被轟爆　網紅揭致命傷：喪失初衷

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

圓環本是一種有效疏導車流的方式，在歐美國家被大量使用；然而，「台灣圓環」卻被不少人詬病。關注交通議題的百萬網紅Cheap直言，台灣的車種分流，讓圓環變得非常奇怪，甚至完全喪失設計的初衷。

「台灣圓環大多是垃圾！」Cheap日前在臉書提到，好的圓環能大幅降低事故發生率，提升行車效率，還更省錢；但台灣因為車種分流，讓圓環長得非常奇怪，且因機車無法走內線，導致機車沒辦法跟著圓環轉的BUG，只好設計兩段式左轉、待轉格，甚至開十字路口的，完全喪失圓環的初衷。

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不僅如此，Cheap更點名位於台北市的公館圓環，「史上最垃圾，完全不合理，還設置紅綠燈，浪費錢又浪費時間，一支紅綠燈造價200萬，24小時運轉，比起沒有紅綠燈的圓環，你看成本差多少？」

▲Cheap直言，台灣圓環大多是垃圾。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

最後，他也忍不住吐槽，圓環在國外明明是一個好物，而台灣不懂得利用反而增加更多麻煩，「還有走圓環到底有什麼困難，一個正常的圓環，就遵循繞行方向，明明很好走，到底有什麼困難啦？」

對此，廣大網友心有戚戚焉，洗版回應「說到圓環怎麼能漏掉台南」、「台灣的圓環真該全部廢除...畸形」、「台南的圓環我也很問號」、「台灣官員每次學東西都是學一半，另一半加入自己的台式風格，搞得交通不但沒變好，反而更糟糕」、「在國外自駕真的圓環是好的」、「台南的民生圓環也是全台南第一垃圾的圓環」。