賴清德：中華民國台灣是主權獨立國家　「民主台灣已是世界之光」

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）上午發表就職演說，他說，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」，台灣在完成3次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。語畢，台下觀禮民眾激動熱烈鼓掌歡歡呼，表達贊同之意。

▲總統賴清德與副總統蕭美琴齊唱國歌。（圖／記者李毓康攝）

賴清德今天表示，「我以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第十六任總統，我將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」。

賴清德回顧，回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民。2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期！台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

賴清德感性地說，「這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果。雖然艱辛，但我們做到了！此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！」

隨後，賴清德也談到，民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。他宣告，台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨！台灣自從總統直選以來，已經成為全球最蓬勃發展的民主國家之一。台灣持續提升人權，向世界展現民主自由的價值。台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。台灣示範了，民主防疫可以優於專制防疫。

他說，「台灣不論是民主指數，或是自由度的評比，在亞洲的排名都是數一數二。民主台灣已經是世界之光，這份榮耀屬於全體台灣人民！」