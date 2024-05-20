快訊／就職演說高呼「和平」　賴清德：民主自由是不可退讓的堅持

▲總統賴清德今天上午發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，他以「民主台灣，世界和平舵手」為主軸闡述，強調和平無價，戰爭沒有贏家，「民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」同時，他也向中國喊話，呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任。

賴清德說，和平無價，戰爭沒有贏家。明年，第二次世界大戰結束，就滿80年，台灣和各國都一樣，走過戰後艱辛的復興道路，才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。

賴清德指出，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。早在1921年，蔣渭水先生就指出，台灣是「世界和平第一關的守衛」，在2024年的今天，台灣的角色更加重要。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

賴清德細數，為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。就在上個月，美國也完成了「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。

「我們感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」賴清德說，由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的台灣，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。

同時，賴清德說，他也要呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。他強調，「台灣人民熱愛和平，與人為善。我始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標」。