快訊／高呼「創造第二次經濟奇蹟」　賴清德：以半導體基礎打造AI島

▲賴清德出席「520總統副總統就職典禮」。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，他宣告，現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，台灣將會堅定地落實2050淨零轉型，並站在半導體晶片矽島的基礎上，全力推動台灣成為「人工智慧之島」，創造台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德今天上午表示，「台灣需要世界，世界也需要台灣！台灣不只是打開世界的大門，台灣已經走到世界舞台的中心！」展望未來的世界，半導體無所不在，AI浪潮席捲而來。現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，影響世界經濟發展，以及人類生活的幸福與繁榮。

賴清德說，「各位國人同胞，當我們主張，中華民國台灣的未來，由兩千三百萬人民共同決定。我們決定的未來，不只是我們國家的未來，也是全世界的未來！我們要走對的路，產業要大展身手，做世界繁榮的推手，讓台灣每前進一步，世界就向前一步！」

賴清德回顧，過去，他擔任行政院長、副總統，到全國各地的產業拜訪，他了解台灣產業的潛力和需求。未來，政府會跟產業界密切合作，把握3大方向，推動台灣的發展。

首先，賴清德說，第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」。他認為，面對氣候危機，台灣必須堅定地落實2050淨零轉型。面對全球智慧化的挑戰，台灣站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。

賴清德提到，台灣也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，政府也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）