快訊／蔡英文PO下班文「細數8年政績」：最應該說謝謝的人，是我

▲蔡英文最後一天在總統府上班。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



記者董美琪／綜合報導

總統蔡英文即將卸任，晚間她感性發文表示，今天是最後一天在總統府上班，「謝謝台灣人民，在八年前給我機會」，並寫到自己8年來為台灣所做的改變，最後並表示「再次感謝每一位台灣人民，未來，我會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。」

蔡英文發文全文如下：

今天是我最後一天在總統府上班。

最近我有很多行程，都是最後一次，我也遇到很多朋友，把握機會來跟我合照。拍完照，他們通常會說一句「謝謝總統」，其實，最應該說謝謝的人，是我。

謝謝台灣人民，在八年前給我機會，將對台灣的改變和期待託付給我，我也懷抱著改革的信念，走進了總統府。我還記得，我在八年前的就職典禮上說，我會讓大家看到這個國家的改變。

因此，我們召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值。

我們也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為我們的下一代，打下了堅實的發展基礎。

還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，我們都見證了台灣的進步和改變。

▲蔡英文辦公室座位已清空。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）



謝謝大家，和我一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。

我曾經說過，我的任期會留在520，但我們的國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望台灣是團結的台灣。

我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。

過去八年是如此，我相信，未來的日子也會是如此。

再次感謝每一位台灣人民，未來，我會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。