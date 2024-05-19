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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁達瑞點出蔡英文「六大優點」　讚絕無僅有的政治人物

▲▼蔡英文出席馮世寬《大鵬展翅》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

準總統賴清德520就職典禮即將登場，今（19日）是總統蔡英文任期的最後一天。對此，旅美教授翁達瑞今日發文點出蔡英文六大優點，第一「執政格局」、第二「無私忘我」、第三「堅持原則」、第四「用人胸襟」、第五「帶人敦厚」、第六「不出惡言」，他讚賞，集這些優點於一身的政治人物，絕無僅有，蔡英文就是這樣的政治人物，人民一定會懷念他的。

翁達瑞於臉書表示，「蔡總統，大家會懷念妳」！今天是蔡總統任期的最後一天。從明天開始，蔡總統就成為蔡前總統。他相信很多人都會懷念蔡總統，當然包括他在內。

翁達瑞表示，沒有要歌頌蔡總統的政績，因為她的貢獻自有歷史公斷。他會懷念的是蔡總統的執政格局、無私忘我、堅持原則、用人胸襟、寬厚待人、與不出惡言。

翁達瑞點出蔡英文六大優點，第一「執政格局」，他表示過去八年，蔡總統經常重複兩句話，「民主是台灣最大的保障」和「台灣要讓世界看見」，這兩句話可總結蔡總統的執政格局。蔡總統帶領台灣走向世界，台灣正享受前所未有的國際地位。

第二「無私忘我」，翁達瑞表示，蔡英文當選後，就啟動年金改革，不計可能的選票流失，面對同婚議題，蔡總統堅持平權價值，即使增加的選票有限。蔡英文面對外界的批評時，不多加狡辯，他在意的是如何讓國家變更好，對權力毫無眷念，皆顯示她是個無私忘我的政治人物。

第三「堅持原則」，翁達瑞認為，政治人物不易堅持原則，但蔡總統是少數例外，在爭議事件發生時，蔡總統會儘快掌握真相，判定是非對錯，力挺正確的那方。蔡總統堅持原則，不隨波逐流的風範，即便台大做出對林智堅論文的不利判定，蔡總統未曾有過任何苛責的言詞。

第四「用人胸襟」，翁達瑞指出，蔡總統的從政過程有兩個競爭對手，但最後都還能得到她的重用，成為密切的合作夥伴。蘇貞昌是蔡英文競選首任的對手，最後成為她的行政院長，賴清德曾經挑戰蔡英文的連任，最後卻成為副手與接班人。只要對國家有利，蔡英文可跟任何人合作，包括曾經激烈競爭的對手，對交情深厚的夥伴，蔡英文反而不徇私，這種用人胸襟實屬政壇少見。

第五「待人寬厚」，翁達瑞說，八年任期，蔡總統多次遭遇背刺，但都默默接受，甚至以德報怨。他更舉例，柯文哲能當選台北市長，蔡總統的支持是關鍵，最後柯卻過河拆橋，多次抹黑蔡政府，蔡總統卻不計前嫌，請他吃牛肉麵，待人寬厚屬政壇異數。

第六「不出惡言」，翁達瑞說，網路言論競爭造成政壇口水氾濫。為了搶聲量，政治人物經常口不擇言。不同立場政治人物相爭，動輒惡言相向，連基本教養都不顧。蔡總統八年任期，卻未曾聽過她有失言，或責難其他政治人物。

翁達瑞總結，大家會懷念蔡英文，這樣有格局、無私、又堅持原則的政治人物不多，用人有胸襟、待人寬厚、又不出惡言的政治人物更少。集這些優點於一身的政治人物，更是絕無僅有，蔡總統就是這樣的政治人物。

最後，翁達瑞強調，蔡總統卸任後，政壇少了一位後輩仿效的角色模範，當政壇充斥類似柯文哲、黃國昌、徐巧芯、傅崐萁等，他認為，人民會更加懷念蔡總統。

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

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