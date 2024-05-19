幫民進黨找回謙卑！柯文哲：若黨國威權體制再現　「革命就是義務」

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨19日於民進黨中央黨部前發起「草根決心行動」，抗議蔡政府跳票8年開「芭樂票」。民眾黨主席柯文哲直言，今天提出的4大訴求都是民進黨當年主張，走上街頭是要幫民進黨找回謙卑，但「如果黨國威權體制再度出現，那麼革命就是義務，我不希望台灣要走到那步。」

519草根決心行動於下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都與會，並邀請公民團體到場助講，最後壓軸則留給黨主席柯文哲。柯文哲約於下午3時30分抵達舞台後方，民眾黨團總召黃國昌等人站在一旁等待迎接，但面對媒體提問，柯文哲並未正面回應。

柯文哲致詞時表示，今年2月1日新國會成立，所有政黨都要面對民意，沒有一個政黨會故意去提民意不喜歡的法案，過去3個月民進黨從來沒找民眾黨討論法案，除了每天罵民眾黨以外，剩下的就是要求民眾黨要去投票支持民進黨，「這是一個號稱最會溝通的政府嗎？」

▲民眾黨519草根決心行動在民進黨中央黨部前舉行。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲提及，2天前立法院的衝突，國民黨或民眾黨就乖乖的排隊，希望早點排隊進去可以有優先提案權，結果民進黨卻擺出插隊、冗長發言拖延議事的態度，台灣已經民主化30年，不應當用這方法繼續執政下去，民進黨作為執政黨，不該用這種方式在立院繼續運作。

柯文哲指出，今天提出的4個訴求，大部分都是民進黨當年主張，甚至很多是賴清德選舉時答應的事，「今天他們有什麼理由來反抗？」民眾黨會提出這些項目就是要讓民進黨知道，過去答應很多東西都沒做到，最讓他憤恨不平的就是媒體改革，「民進黨不是說黨政軍要退出媒體嗎？結果現在黨政軍就是媒體，坦白跟大家講，我現在晚上回去都不太敢看電視，反正每一台都在罵我⋯怎麼會這樣呢？」

柯文哲說，蔡英文2016年上任時，就職演說得到最多掌聲的就是司法改革，但現在改革了哪一個項目，至今司法在台灣社會可信度還是很低；憲政改革部分，「欸！賴清德不是也說願意到立院國情報告嗎？那如果是這樣的話，民進黨在立院反對什麼？民進黨不是也主張立院應該有聽證調查權嗎？那你們今天在反對什麼？難道要說以前都在騙大家？」最後一個是憲政改革，廢除考監兩院也是民進黨的主張，但29個監察委員還是提好提滿。

柯文哲強調，其實政治沒有那麼困難，不要忘記自己講的話，每天認真工作，不要被意識形態綁架太嚴重，不要有一些奇奇怪怪的事情，「我要在這跟大家說，如果黨國威權體制再度出現，那麼革命就是義務，我不希望台灣要走到那步。」

最後，柯文哲喊話，今天上街頭只是要提醒執政的民進黨，「你們曾經說過的謙卑在哪裡？所以要讓民進黨幫他找回謙卑，並替民進黨實現清廉、勤政、愛民、愛鄉土的理念，最後也要告訴大家，我們會繼續努力，直到改革真正實現。」