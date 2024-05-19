曝519走上街理由　柯文哲痛斥：民進黨就是最大的詐騙集團！

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨19日於民進黨中央黨部前發起「草根決心行動」，抗議蔡政府跳票8年開「芭樂票」，民眾黨估達8000人。民眾黨主席柯文哲批評，老百姓最不爽的就是「詐騙」，民進黨成立反詐騙辦公室，但詐騙卻相較於3年前增加2倍，「為什麼詐騙很難控制？我後來想一想，因為民進黨政府就是最大的詐騙集團。」並提及走上街的理由，就是因為對於這8年跳票感到無可奈何。

519草根決心行動於下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都與會，並邀請公民團體到場助講，倒數2位立委助講由黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌2人依序進行，最後壓軸則留給黨主席柯文哲。柯文哲約於下午3時30分抵達舞台後方，民眾黨團總召黃國昌等人站在一旁等待迎接，但面對媒體提問，柯文哲並未正面回應。

柯文哲致詞時表示，今天站在這裡情緒相當複雜，還記得2016年1月16日蔡英文勝選當晚，民進黨說要「謙卑、謙卑、再謙卑」，可是這8年來看到的是「傲慢、傲慢、再傲慢」，蔡曾說只要當總統的一天，沒有任何人需要因為認同而道歉，「可是我看到的是，這8年來民進黨不斷在同胞裡面製造敵人，讓我們成為一個分裂的社會，這都不是我們喜歡看到的。」

柯文哲提及，自己在民進黨身上看到一句話「權利使人腐化，絕對的權力也使人絕對的腐化。」過去8年民進黨在立院有絕對多數，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨不能過的法案，而今天活動提出的4個訴求「國會改革」、「憲政改革」、「媒體改革」與「司法改革」，這8年也幾乎都變成芭樂票。

▲民眾黨519草根決心行動在民進黨中央黨部前舉行。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲指出，其實老百姓最關心的是通膨、高物價、高房價、少子化、貧富懸殊，還有勞保快破產、健保費等，甚至是缺電，「其實背後都是相同的原因，就是傲慢。」自己當過市長也知道，其實只要認真工作，不要有太多意識形態，願意聽別人意見，「我不敢說政見可以百分之百完成，但其實70、80%還是可以做到，所以民進黨這8年跳票，讓我們看到了民進黨的傲慢。」

柯文哲說，除了高房租、高房價、高物價這些問題外，在場各位最不爽的東西就是「詐騙」，雖然不敢說每一天，但幾乎每隔一段時間就會接到詐騙電話，自己知道民進黨成立了反詐騙辦公室，但如同過去的「口罩國家隊」、「疫苗國家隊」，甚至是「雞蛋國家隊」，民進黨缺什麼就弄什麼，然而詐騙相較於3年前仍增加2倍，金額高於80％

「為什麼詐騙很難控制嗎？我後來想一想，因為民進黨政府就是最大的詐騙集團了。」柯文哲直言，民進黨喊社宅8年20萬戶，其實做不到就做不到，誠懇的說哪個地方需要改進就好，卻每天硬拗，現在賴清德喊8年100萬戶，「20萬戶都做不到了，100萬戶當然更做不到！」

柯文哲強調，民進黨拗「停電不是缺電」，但老百姓才不管是發電不夠或電網有問題，反正就是沒有電可以用，「把問題解決就好了，不要老是遇到停電就怪小動物！」台電本來是一個很好的企業，但看到政治凌駕專業，也讓台電過去2年虧損4000億，這就是民進黨對不起人民的地方。

柯文哲批評，蔡英文說過，如果第一次政府聽不到，可以再大聲一點，如果第二次還是聽不到，可以更大聲，如果第三次還是聽不到，就可以拍桌子，「這也是為什麼今天我們會走上街頭，因為我們對於這8年跳票感到無可奈何！」