張惇涵感性祝福「小英總統畢業快樂」　揭蔡英文一句話打動他！

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

準總統賴清德520就職典禮即將登場，今（19日）是總統蔡英文任期的最後一天，總統府副秘書長張惇涵也獻上感性祝福，他表示，發自內心地為蔡英文感到高興，她終於可以卸下扛了那麼久的重擔，好好做自己了。他永遠記得，蔡英文跟他說的那句「如果保了位子沒做事，那要位子幹嘛」，他相信，未來蔡英文也會用一貫的風格，繼續陪伴大家，更祝福，「小英總統，畢業快樂」！

張惇涵於臉書表示，在這一天，他發自內心地為蔡英文總統感到高興。不是因為她終於可以休息而高興；而是，她終於可以卸下扛了那麼久的重擔，好好做自己了。他說，這樣說或許有點僭越，但這幾年，他應該是跟蔡總統工作時數最長的人，從他的親身觀察，說聲總統辛苦了，謝謝小英總統。

張惇涵強調，他無意描述蔡英文這麼多年來的努力，和所謂的政績。因為，他相信，台灣的歷史一定會為蔡英文留下一個光榮的篇章；即便處女座的蔡英文一點都不完美，即便批判她、厭惡她的人也所在多有。但就像他缺席前幾天授勳典禮前，跟蔡英文說的一樣，這幾年，總統領導國家，讓全國以身為台灣人為榮，這一份榮耀感，對他而言，更勝於一枚勳章。

張惇涵也貼出與蔡英文合照，表示這張照片，是他無數與小英總統同框照片中，最喜歡的一張。他很榮幸，在最困難的時刻，能夠與蔡英文同行，一路向前行，走到今天，他也很感謝總統，總是能體諒身為幕僚的他的任性。

▲總統府副秘書長張惇涵發出與蔡英文總統合照，送上感性祝福。（圖／翻攝張惇涵臉書）

張惇涵指出，永遠記得，在要通過婚姻平權法案的前夕，蔡英文跟他說的話，「如果保了位子沒做事，那要位子幹嘛」？他說，明天過後，台灣的挑戰只會更大，不會更小，台灣要更有勇氣，也一定會更有勇氣，去守護台灣所努力和珍惜的一切，讓國家繼續前進。

張惇涵感謝蔡英文，讓他有機會協助，陪伴走到今天，他相信，當未來有需要的時候，蔡英文也會用一貫的風格，繼續陪伴大家。

最後，張惇涵說，蔡英文最喜歡說她自己畢業了，所以，也許未來大家在路上看到野生的她，可以跟她說一聲，「小英總統，畢業快樂」！他也相信，台灣將會繼續前進。