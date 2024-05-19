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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范逸臣酸鍾佳濱撲人遭出征　凌濤嘆：賴清德也哭求過網軍別攻擊

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院17日處理國會改革法案，朝野立委釀嚴重肢體衝突，藝人范逸臣昨臉書發文說「意見不同就撲下去喔！哇大」，原民歌后紀曉君在底下留言回「撲下去」等言論遭出征。桃園市議員凌濤今（19日）表達聲援，直指準總統賴清德也曾高喊「請總統網軍停止攻擊我」，應該更能體會被攻擊的恐懼，呼籲賴出面管管網軍側翼，停止對藝人和一般大眾的言論審查攻勢。

凌濤指出，民進黨在立法院惡意使用暴力杯葛議事進行，這幾天鍾佳濱擒抱重摔女立委陳菁徽的畫面更躍上國際版面瘋傳，害台灣丟臉丟到國外去。而藝人范逸臣只不過是在臉書發文、紀曉君更只是留言互動評論，竟雙雙被網軍側翼出征炎上，必須刪文、道歉。藝人許維恩也在IG發文譴責立法院暴力，後來卻因擔心爭議而刪除貼文。

凌濤說，藝人們的恐懼不是憑空想像，過去藝人、網紅只是表達不同意見，就被網軍側翼出征的所在多有，像是擁有百萬訂閱的YT頻道「許伯＆簡芝-倉鼠人」，不過以蔣萬安的合照當影片封面，就遭側翼網軍出征，被迫落淚回應

凌濤諷刺，賴清德過去曾可憐兮兮地向總統蔡英文說，希望能要求網軍停止對他的攻擊，如今以他身為民進黨主席、準總統的高度，應「己所不欲，勿施於人」出面管管網軍側翼，要求網軍停止對藝人、一般社會大眾的言論審查與攻擊，別在民主社會中，製造恐懼，讓人民閉嘴。
 

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