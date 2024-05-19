見美代表談立法院混戰　韓國瑜：三黨對內吵翻、對外都國家優先

▲立法院日前發生全武行，立法院長韓國瑜面露無奈。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

520新任總統及副總統就職典禮將至，各國訪賓團陸續抵台。立法院長韓國瑜今（19日）下午於立法院接見美國跨黨派慶賀代表團一行。韓國瑜致詞時表示，這兩天各國媒體都有報導前天立法院發生的肢體衝突事件，現在三黨立委都坐在這裡，中午也一同接待日本訪團，三黨對外都是一致的，友善溫暖，內部怎麼爭吵都沒關係，但是對國防外交都是一致的，以國家利益為第一優先，這個看法不會改變。

韓國瑜也感謝美國朋友的關切，並以在場的民進黨立委莊瑞雄為例，「莊委員前兩天生龍活虎，今天走路有點困難，這都是立法院衝突的後遺症」。韓國瑜表示，台灣民主走到這一步非常不容易，我們也堅信民主本身就有綜合各方意見，透過辯論及理性溝通的過程，達到自我治療、成長及發展的方向與目標，請各位好朋友，對台灣的民主深具信心。

此次美方特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲及AIT主席羅森柏格等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整，嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。AIT台北辦事處處長孫曉雅也陪同。

韓國瑜表示，熱情歡迎，希望首次來台的迪斯能喜歡上台灣。韓也重申，立法院第11屆台美國會議員聯誼會，共有跨黨派72名立委參與，由立法院副院長江啟臣擔任榮譽會長，民進黨立委王定宇與國民黨立委柯志恩擔任共同會長，卡司是最強大的，看好萊塢電影，一定先看卡司，自己看過法櫃奇兵以後，只要是哈里遜福特的電影一定看，立法院最強的卡司，都在台美聯誼會裡面，代表台灣對美方的重視。