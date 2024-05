歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

▲米蘭部分地區淹水。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

歐洲最近出現天氣怪象,強烈暴風雨肆虐義大利北部、法國與德國,一些地方單日降下1.5個月的降雨量,導致洪災與山崩,而義大利南部卻發生非季節性的熱浪,恐怕面臨限水與作物歉收。

歐洲新聞台報導,義大利北部的強烈暴風雨導致多地洪災。米蘭(Milan)單日降雨量達到前所未有的130毫米,淹水規模170年未見。威內托(Veneto)30分鐘降下70毫米雨量,當局發布紅色警戒,州長更形容洪水就像「水彈」,反映降雨的突發性和破壞性。

It happened yesterday in a place called Borgo Mantovano on the border between Lombardy and Emilia Romagna.

I think it’s the first time that in Italy we have had a hail and wind storm and tornado so strong to overturn seven wagons (22 tons each) of a cargo train. pic.twitter.com/BMHRdE0k2N