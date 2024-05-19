歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

▲米蘭部分地區淹水。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

歐洲最近出現天氣怪象，強烈暴風雨肆虐義大利北部、法國與德國，一些地方單日降下1.5個月的降雨量，導致洪災與山崩，而義大利南部卻發生非季節性的熱浪，恐怕面臨限水與作物歉收。

歐洲新聞台報導，義大利北部的強烈暴風雨導致多地洪災。米蘭（Milan）單日降雨量達到前所未有的130毫米，淹水規模170年未見。威內托（Veneto）30分鐘降下70毫米雨量，當局發布紅色警戒，州長更形容洪水就像「水彈」，反映降雨的突發性和破壞性。

It happened yesterday in a place called Borgo Mantovano on the border between Lombardy and Emilia Romagna.

I think it’s the first time that in Italy we have had a hail and wind storm and tornado so strong to overturn seven wagons (22 tons each) of a cargo train. pic.twitter.com/BMHRdE0k2N — Agriviaggi (@agriviaggi) May 17, 2024

17日凌晨，義大利帕瓦多（Padua）降雨過多，竟發生河岸潰堤事故，當地緊急單位動員小艇，從淹沒房屋裡救出居民，還可以看見汽車漂浮在淹沒的街道上。倫巴底（Lombardy）一列貨運火車，甚至被時速150至200公里的陣風吹翻。

相反地，義大利南部歷經非季節性的熱浪，西西里島（Sicily）氣溫飆升到35°C，薩丁尼亞島（Sardinia）則在對抗乾燥天氣，這已經導致水資源稀缺，當地小麥歉收、預計產量只有平常的一半，預計今年夏季稍晚必須採取限水措施。

法國也歷經惡劣天氣，該國全境上周發生近1萬次雷擊，本周末預期颳起暴風雨，西部、東南部、東北部居民建議採取預防措施、避免戶外活動，氣象局更對39個地區發布雷雨黃色警告，包括法蘭西島（Île-de-France）的伊夫林（Yvelines）、艾松（Essonne）、塞納-馬恩（Seine-et-Marne）等。

此外，16日晚間至17日晚間，法國歷經一場不尋常降雨，不僅持續整整24小時，而且強度很大，研判是因為德國南部的冷空氣下降導致。下萊茵省（Bas-Rhin）和摩澤爾（Moselle）出現前所未有的降雨量，多地氣象站累計70至90毫米，相當於平常1個月至1個半月的降雨量，沙伊伯納德（Scheibenhard）更在24小時降下116.8毫米，打破當地紀錄。

Un puissant orage de grêle circule dans le département de l'Aude cette nuit, ici sur la commune de Montlaur. (© Aurélien Cornac) pic.twitter.com/8ft3TOqhWq — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

在德國西部，強烈降雨導致薩爾蘭邦（Saarland）發生洪災與山崩，儘管目前未傳傷亡，但由於水位持續上升，首府薩爾布魯根（Saarbruecken）等地區被迫大規模疏散居民，當地官員考慮向鄰近地區求援，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也取消競選行程，改去視察災區。德國氣象局警告，暴雨將持續至當地時間18日上午，此後天氣才會逐漸好轉。

▼薩爾布魯根（Saarbruecken）淹水災情。（圖／路透）