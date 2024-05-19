今年第一道梅雨鋒面來了　專家：下周基本上條件都到位

▲氣象專家吳聖宇指出，明天開始新的一周出現比較像梅雨的天氣型態。（示意圖／記者李毓康攝）

明天鋒面接近台灣，氣象專家吳聖宇指出，經過梅雨季節中一段難得的穩定天氣後，明天開始新的一周出現比較像梅雨的天氣型態，由南往北各地逐漸轉為短暫陣雨或雷雨，而這波是不是第一道梅雨鋒面，「基本上條件應該都到位了」，雖然跟典型型態不太一樣，應該可以算是。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（19日）在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著長江中上游短波槽向東緩慢移動，並且發展出較為深厚的氣旋式環流，配合副熱帶高壓略向東退，孟加拉灣的西南季風慢慢跨過中南半島北部向南海北部移入，東亞一帶的梅雨條件將有逐漸到位的趨勢，5月下旬西南季風將會抵達。

他表示，預估西南季風明天會從南海北部繼續來到台灣附近，底層暖濕空氣增強，大氣條件轉趨不穩定，由南往北各地逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，白天加上熱力作用，山區的熱對流發展機會將顯著提高，並出現局部較大雨勢的可能性。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，周二到周四這段期間各地的降雨會相對較明顯，有對流系統通過的區域將出現短時較大雨勢，由於西南風較為強勢，中南部地區受影響可能會比北東部要來得大，山區、危險區域都要暫時避免前往。

他說，周五到周末中高層短波槽向東離開，冷空氣減弱，南邊的副熱帶高壓勢力有向西推的機會，地面鋒面的位置也將跟著往北調整，有機會退回到長江以南地區重整，台灣降雨因此減緩，以午後山區熱對流發展降雨為主的天氣。

吳聖宇表示，如果27日後有颱風靠近菲律賓東方然後北上，副熱帶高壓勢力就有被迫減弱東退的可能性，颱風發展的越大越強，東退的幅度就會越大，鋒面再度南下的機會高。如果颱風發展不好，副熱帶高壓的勢力可能持續偏強，可能導致鋒面位置持續偏北，對台灣影響程度較小，變動性高，一切還言之過早。

▲今年第一道梅雨鋒面來了，基本上條件都到位 。（圖／天氣職人吳聖宇）

這波是不是今年第一道梅雨鋒面，吳聖宇說，基本上條件應該都到位了，也可能有較大雨勢發生的機會，雖然還是跟典型的型態有些不太一樣，但應該可以算是第一道梅雨鋒面了，提醒大家要留意天氣變化。