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變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

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▲下周鋒面影響，全台有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)國中會考邁入第二天，水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有較大雨勢；下周一鋒面接近，雨區將逐步擴大，下周二到下周五為鋒面影響期間，全台各地有雨，其中下周二、三雨勢最強，中南部將有猛烈降雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且午後有較大雨勢，中南部和大台北地區清晨到上午有零星飄雨。

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下周一天氣將出現轉變，張竣堯指出，下周一鋒面接近，台灣水氣增加，環境轉為不穩定，東半部、南部一整天有局部陣雨或雷雨，下周一下半天後，中部以北也會開始轉為下雨，整體要留意下半天後雨區增加，各地有降雨機會，金門、馬祖要留意局部較大雨勢。

張竣堯提醒，下周二到下周五為鋒面影響期間，各地有局部陣雨或雷雨，其中下周二、下周三是降雨相對較明顯的兩天，尤其中南部、離島澎金馬有較大雨勢；下周四、下周五天氣仍不穩定，各地有局部短陣雨或雷雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯進一步指出，下周二、三與下周四、五降雨型態差別在，下周二、下周三西南風增強，雨勢比較強；下周六鋒面遠離，降雨趨緩，環境偏南風和西南風，迎風面中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後各地有局部雷陣雨。

溫度方面，張竣堯說明，明天西半部高溫有30到32度，東半部雲量多，高溫約27到29度，清晨、夜晚低溫約22到24度，未來一周有鋒面影響，各地高溫落28到30度，低溫約22到24度，有下雨時溫度會再低一點。

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