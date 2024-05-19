美媒：蔡英文領導台灣成「民主陣營可靠盟友」　賴面臨國內外難題

▲ 總統蔡英文將於明天卸任。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文卸任倒數1天，美媒《美聯社》援引多名專家說法，19日以「台灣新任總統繼承強硬外交政策立場，但國內政治陷入僵局」為題刊登報導，分析蔡英文8年政績及準總統賴清德將面臨的難題。

報導指出，賴清德競選廣告《在路上》傳達明確訊息，即他將帶領台灣朝蔡英文設定的方向前進，代表在培養台美非官方關係與維持兩岸和平之間取得平衡。

67歲的蔡英文是台灣第一位女總統，也是亞洲少數非政治世家出身的女性領袖之一，政治遺產包括捍衛台灣主權的同時將台灣重塑為民主陣營可靠夥伴，以及推動同婚合法化、帶領台灣度過新冠疫情及軍事現代化，以42%高支持率離任。

她的支持率反映台灣人身分認同的轉變，任內改變國民黨親中政策。美國戴維森學院（Davidson College）台灣問題專家任雪麗（Shelley Rigger）指出，前總統馬英九卸任時，與北京的頻繁交流令許多台灣人感到緊張。

▲ 準正副總統賴清德及蕭美琴將接任。（圖／路透）

不過蔡英文與北京拉開距離的同時仍敞開溝通的大門，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）提到，「蔡總統一直表示，台灣很高興、願意也渴望與北京對話，但不是在北京單方面強加的條件之下。」

即將離任的外交部長吳釗燮指出，蔡英文領導風格非常溫和，面對國際壓力時又非常堅定，提升台灣在國際舞台的地位。德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）也表示，「她加強全世界對台灣的認識及台灣與國際社會的連結。」

不過宋文笛也點出蔡英文任內包括年金改革、延長兵役，以及新冠疫情期間的輿論分裂等國內政策上毀譽參半的成就，導致民進黨地方選舉成績史上最慘，蔡英文為此辭去黨主席。而賴清德雖贏得總統選舉，民進黨也失去立法院多數席位。

針對賴清德，政治大學助理教授南樂（Lev Nachman）則分析，他過去2年來試圖讓世界相信他是「蔡英文2.0」，而他在外交政策上最大的不確定因素可能來自華府，若美國前總統川普回鍋，恐怕打破蔡英文在與美中關係間取得的平衡。