葉門反抗軍彈襲！「開往中國」紅海油輪進水、起火　曾停靠俄羅斯

▲ 懸掛巴拿馬國旗的希臘油輪M/T Wind在紅海遇襲。（資料照／翻攝自marinetraffic）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）據報於18日射彈攻擊紅海一艘希臘油輪，該船最近一次靠岸是在俄羅斯，當時正航向中國。青年運動此前也聲稱在葉門上空擊落一架美軍無人機，並攻擊其他船隻，擾亂通往蘇伊士運河及地中海的重要海上航線。

綜合CBS等美媒，美國中央司令部（CENTCOM）說明，這起襲擊發生於18日凌晨約1時，目標是懸掛巴拿馬國旗的希臘油輪M/T Wind，最近曾停靠俄羅斯，當時正航向中國。而中俄都與青年運動的主要資助者伊朗保持軍備及石油上的來往。

CENTCOM指出，導彈攻擊導致船艙進水，失去推進及轉向能力，所幸船員能夠修復，沒有人員傷亡，該船已回到航線上。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）及私人保安公司Ambrey也證實這起攻擊，稱該船因此起火。

青年運動尚未承認發動攻擊，通常可能經過數小時或數天才會宣布，此前則證實於16日發射地對空導彈，擊落美軍MQ-9「死神」無人機，聲稱該無人機在葉門馬里卜省執行敵對行動。

自以色列及哈瑪斯爆發戰爭以來，青年運動已在紅海及亞丁灣襲擊或威脅上百艘商船及軍艦，聲稱此舉是為抗議美國對以色列的支持，但美方稱許多遇襲的船隻與以色列無關。

近幾周來青年運動襲擊有所減少，因美國為首的聯軍在葉門對青年運動發動空襲，以破壞該組織軍力。當美軍發現青年運動準備發動攻擊，也會對其導彈及無人機進行自衛打擊。