民眾黨遊行驚見「雞排妹站場外」　問「小草」昌、珊誰適合當黨主席？

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨發起519草根決心遊行於下午2時登場，由黨主席柯文哲親自號召民眾，前往民進黨中央黨部前的北平東路向蔡政府「算總帳」。但當活動進行到一半時，場外驚見曾被點名代表民進黨參選中正萬華立委的「雞排妹」鄭家純，並訪問柯粉們支持立委黃國昌或黃珊珊哪一人擔任下一個黨主席？

民眾黨於下午2時由發言人李頂立宣布，現場來到近4000人；而當市議員們依序上台致詞時，場外突然驚見手持麥克風隨機採訪路人的「雞排妹」鄭家純，由於鄭家純曾被點名要代表綠營參選中正萬華立委，還當過賴清德競總「賴桑小鋪」的一日店長，與民進黨關係較為曖昧，吸引不少「小草」、「柯粉」注意。

不僅如此，鄭家純手持2塊板子，分別是「賴清德得票率沒有過半，無法代表台灣民意？」與「誰適合當下一任黨主席？」，而選項則是黃國昌和黃珊珊。被問到為什麼會過來遊行現場？鄭家純回應，今天代表新的媒體做短新聞，所以來做街頭訪問。

▲雞排妹出現在519民眾黨草根決心行動場外。（圖／記者袁茵攝，下同）

至於為什麼選這兩個題目？鄭家純說，這是在網路上蒐集大家的一些意見，代替網友們來詢問支持者，畢竟街頭訪問會比較真實。媒體追問，是不是覺得柯文哲黨主席位子可能不保？鄭家純立刻直言「這不是我說的！」並強調自己今日角色就是媒體，然後拿麥克風訪問民眾聲音，個人沒有帶任何立場。

最後，觀察目前遊行的狀況與人潮為何？鄭家純回應，自己驚喜的是不少民眾願意高舉太陽花，且詢問黃國昌、黃珊珊誰比較適合擔任下一屆民眾黨黨主席，大部分年輕人都支持黃國昌。

根據民眾黨規劃，519草根決心行動將於5月19日下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都將與會，並邀請公民團體到場助講；據了解，倒數2位立委助講由黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌2人依序進行，最後壓軸則留給黨主席柯文哲上台。