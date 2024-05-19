游淑慧揭蔡英文卸任點燃「三把火」　留給賴清德收拾爛攤子！

▲準總統賴清德、總統蔡英文同台。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

準總統賴清德就職典禮將在明（20日）登場，國民黨議員游淑慧17日表示，蔡賴的感情到底多差？總統蔡英文留了一堆問題，還點燃「三把火」讓賴清德收拾。她指出，第一「吳釗燮轉任國安團隊」、第二「廢死議題」、第三「陳水扁特赦」，蔡英文卸任前才點火燒，就是存心不良。

游淑慧於臉書直言，蔡英文、賴清德的感情到底多差？蔡英文留了一堆問題還不說，卸任前還故意點了「三把火」讓賴清德收拾。

游淑慧指出三把火，第一把火，把自稱「林北」的吳釗燮塞到賴清德的國安團隊，以後「林北」除了向賴報告、還能順便向蔡英文報告。吳釗燮讓台灣斷交一堆國家，以後國安判斷會不會也都斷線？

第二把火，游淑慧說，蔡英文把國人反對的「廢死議題」送上憲法法庭。最後，廢不廢卻不關蔡英文的事，如果不廢，蔡還是得到推動廢死的美名，如果廢了，賴清德慘了，反廢死民眾把這條帳算在賴清德頭上。

第三把火，游淑慧說，最可笑的是「阿扁特赦」，正當大家以為蔡英文這麼好心，會幫賴清德解決「這個麻煩」時，最後卻硬生生拖到內閣總辭了。當然，不知道特赦公文會不會事先偷偷跑完流程了；但如果最後沒特赦，那就完蛋了，阿扁又要煩賴清德四年。

最後，游淑慧酸，蔡英文沒解決的麻煩，留給下任很正常，但卸任前才點火燒，就是存心不良了。