74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

▲智利近日迎來極地冷空氣，5月平均氣溫降至2°C。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

智利氣象局指出，智利部分地區創下5月低溫紀錄，幾乎接近0°C，是自1950年以來最冷的5月。氣候專家指出，智利通常於6月迎來南極冷空氣，很少在5月發生，或許是受氣候變遷及聖嬰現象影響。

據CNN﹑福斯新聞（Fox News）報導，智利正經歷創世紀嚴寒，聖地亞哥大學氣象專家柯戴羅（Raul Cordero）表示，「這波冷空氣是有史以來持續最久，也是南半球入冬前最早的一次。一般情況下，智利會在6月迎來南極冷空氣，並使氣溫降至0°C以下，這種情況在5月並不常見。」

智利民眾已經習慣寒冷的天氣，但冬天通常不會來的那麼早，過去聖地亞哥5月最高氣溫可達17°C，夜晚則降至6°C，7月才會迎來最低溫，平均約在2°C左右。智利氣象局氣象專家古茲蔓（Angélica Guzáman ）指出，本周冷空氣席捲首都地區後，5月平均氣溫已降至2°C，是自1950年來最冷的一次，預計低於平均氣溫的天氣將持續整個周末。

智利去年遭遇嚴重熱浪，如今卻提早迎來冬天，專家將其歸因於氣候變遷及聖嬰現象帶來的影響。當局向全國大部分地區發布嚴寒警報，並加強對無家可歸者的援助，提供庇護所及其他協助。