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爸爸命令女兒「10度寒流」戶外罰站命危　一審殺人未遂二審大逆轉

▲▼ 。（圖／資料照）

▲爸爸逼女兒「10度寒流」戶外罰站命危，一審殺人未遂二審卻大逆轉。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名林姓男子日前不滿女兒工作表現不佳，不但當街痛打女兒，還在室外寒流氣溫僅10度的情況下，命令女兒身穿薄衣、內褲站在戶外罰站，造成女兒出現低溫症一度命危。法院一審依殺人未遂罪判處林男7年6個月，不過二審認為林男行為僅構成傷害罪，加上少女撤告，因此撤銷原判決，改判不受理。

根據起訴書指出，林男2022年2月20日收到女兒工作的早餐店老闆反應，指稱女兒工作時經常偷東西與偷喝飲料，導致他相當不滿女兒的工作態度，並於當天晚間接送女兒時，在二林鎮吉利街當街痛打女兒、朝女兒甩巴掌，造成女兒胛骨骨折、肝撕裂傷、全身多處擦挫傷。

林男還不顧當時室外下雨、寒流低溫僅10度，命令女兒脫掉外套與褲子，在只穿薄長袖與內褲的情況下站在戶外罰站2小時，造成女兒低溫症體溫只剩下26度，出現橫紋肌溶解及急性呼吸衰竭，離譜的是他卻只把女兒載回學校宿舍就打算離開，還是因為女兒的室友不斷勸說，他才同意載女兒到醫院治療。

林男女兒被送到醫院時，昏迷指數只僅剩下4，所幸經醫師治療後保住一命，事件被院方通報檢警。林男事後被檢方依殺人未遂罪起訴，彰化地院一審依殺人未遂罪判處他7年6個月徒刑

林男不服上訴二審，坦承確實有毆打女兒，但絕對沒有想要殺人，女兒是自己唯一的孩子，他不可能讓自己後繼無人，當天是因為女兒被老闆反應上班偷東西、偷喝飲料，加上當時剛離婚，還要照顧年邁父母，所有壓力聚集在身上，才會情緒失控動手，後來也有發覺女兒不對勁，他才趕緊載女兒就醫。

台中高分院二審法官指出，林男確實是因為女兒工作問題，認為女兒不反省而動手打人、強逼女兒罰站，然而林男事後有讓女兒穿回外套，也有把女兒送醫治療，並非完全棄之不顧，客觀上難認有殺人故意。

二審法官認為，根據雙方證詞及醫院報告等，林男行為只構成傷害罪，考量到林男女兒一審撤回告訴，並出庭表示「希望給爸爸機會」，審酌後認定林男僅犯告訴乃論的傷害罪，由於林男女兒撤告，因此改判不受理。

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