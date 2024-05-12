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活活餓死！非洲唯一企鵝「恐在11年內」野外滅絕　剩不到1萬對

▲▼南非開普敦附近的斑嘴環企鵝（African penguins，又名南非企鵝、非洲企鵝、黑腳企鵝）。（資料照／達志影像／美聯社）

▲非洲企鵝面臨絕種危機。圖為南非開普敦附近海灘的2隻企鵝。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

氣候變遷與人類活動導致野生動物面臨存亡威脅。南非國家海鳥保護基金會（SANCCOB）警告，斑嘴環企鵝（African penguins，又名南非企鵝、非洲企鵝、黑腳企鵝）的數量每年以8%到10%的速度銳減，如今只剩不到1萬對。專家表示，斑嘴環企鵝「快要餓死了」，最快可能11年內於野外環境中滅絕。

▲▼南非開普敦附近海灘的斑嘴環企鵝（African penguins，又名南非企鵝、非洲企鵝、黑腳企鵝）。（資料照／達志影像／美聯社）

▲斑嘴環企鵝是生存在非洲南部的特有種。（資料照／達志影像／美聯社）

根據鏡報報導，斑嘴環企鵝的生存問題比白犀牛更加急迫，數量以每年8%到10%的速度銳減，從1900年代的100多萬對急遽下降，如今只剩不到1萬對，估計最快可能在2035年從野外消失。SANCCOB的研究員辛曼（Albert Synman）說，繁殖的速度不夠快，除非發生改變，否則牠們幾乎沒有希望，「簡而言之，非洲企鵝快餓死了」。

斑嘴環企鵝生存在南非與納米比亞，面臨著海水溫度暖化所造成的魚類資源減少，加上商業漁船捕撈牠們的主食鯷魚和沙丁魚，過去10年來，尋找足夠食物已經成為了牠們的巨大挑戰。SANCCOB的保育人員每年都會救援並照顧數百隻體弱的雛鳥，因為他們拯救的每一隻雛鳥都關乎著斑嘴環企鵝的生存。

▲▼南非開普敦附近海灘的斑嘴環企鵝（African penguins，又名南非企鵝、非洲企鵝、黑腳企鵝）。（資料照／達志影像／美聯社）

▲斑嘴環企鵝面臨的最大威脅是缺乏食物，繁殖速度跟不上死亡速度。（資料照／達志影像／美聯社）

除了食物來源不足，斑嘴環企鵝也正在受到極端天氣事件的影響，例如熱浪導致雛鳥被遺棄或死於熱衰竭，暴雨則會把巢穴沖走，近期的禽流感爆發也感染了一些鳥類，其他威脅還有石油洩漏、船舶噪音污染以及被漁網或塑膠袋纏住等問題，有些企鵝甚至被車輛輾過。

斑嘴環企鵝作為非洲大陸唯一的企鵝物種，不僅在全球18種企鵝中足具代表性，對於海洋生態系統的健全也發揮著重要作用。企鵝的糞便被沖入海中，可促進藻類生長，有了健全的海洋生態才能支持其他大量的海鳥和海洋無脊椎動物生存，另外，企鵝也會使用海鳥糞便和土壤製作保護雛鳥的巢穴，免於幼體受到天氣或獵食者侵害。

研究企鵝長達20年的科學家沃勒（Lauren Waller）表示，斑嘴環企鵝的問題從上個世紀就開始了。自2005年以來南非已有5個斑嘴環企鵝種群滅絕，但商業漁業持續在其餘6個最大的繁殖地周圍水域進行捕撈，這6大棲息地估計孕育了全球90%的斑嘴環企鵝。動保人士目前已向國際自然保護聯盟（IUCN）提出申請，要求將這種企鵝列入極度瀕危物種清單。

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