泰國曼谷「考慮遷都」！海平面上升　本世紀末恐遭淹沒

▲泰國曼谷面臨氣候考驗（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國一名政府高官透露，首都曼谷可能難以適應全球暖化趨勢，以及海平面上升的問題，當局持續研究因應措施，也一直都有在考慮「遷都」，但目前的討論，僅限於假設階段。

曼谷位於泰國中南部，不僅是該國首都，也是最大都市及政經文化中心，吸引大量國內外移民，人口已經突破千萬人。但是，曼谷地勢低窪，每逢雨季經常發生洪災，也被許多預測指稱，很可能在本世紀末之前，就遭海水淹沒。

8視界等外媒報導，泰國氣候變化與環境局副局長帕維奇（Pavich Kesavawong）透露，關於曼谷面臨的氣候危機，政府正在研究因應措施，例如參考荷蘭堤壩建設方式、對抗海平面上升，也一直都在考慮遷都，但目前仍在初期、假設階段，因為涉及問題太過複雜。

不過，帕維奇坦言，「我個人認為這是一個很好的選擇，如此一來我們就能把首都、政府區域和商業區域分隔開來。」

事實上，泰國不是第一次提議「遷都」，前首相帕拉育（Prayuth Chan-ocha）執政時，也曾經提過類似建議，目的是解決曼谷過度擁擠、人口密度過高的問題。

另一方面，印尼首都雅加達（Jakarta）因為人口過剩與地層下陷等危機，預計今年遷都至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan），新首都將命名為「努山塔拉」（Nusantara），在印尼語中有「群島」之義。