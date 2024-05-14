加拿大「上百起野火狂燒」！濃煙一路飄到美國　3州急發空品警告

▲加拿大艾伯塔省（Alberta）的野火情況。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

加拿大各地野火持續延燒，13日累計上百起火災，不僅迫使數千人撤離，鐵路在部分地區暫停服務，濃濃煙霧也往南飄到美國境內，威斯康辛州、明尼蘇達州、愛荷華州都發布了空氣品質警報。

CNN報導，截至13日，加拿大各地發生超過100起火災，其中39處更被認為火勢失控，極端乾燥的天氣，加上時速25英里（約時速40公里）的陣風，預計將在未來幾天加劇情況。

東部曼尼托巴省（Manitoba）逾8.6萬英畝（近3.5萬公頃）土地被毀，該省野火管理局局長西蒙斯（Earl Simmons）坦言，「我從事野火工作40年，從沒看過火勢這樣蔓延。」西部英屬哥倫比亞省（British Columbia）帕克湖火災（Parker Lake Fire）周末期間擴大至3倍、延燒面積達1.3萬英畝（約5260公頃）。艾伯塔省（Alberta）野火蔓延超過1.6萬英畝（近6500公頃）。

▲英屬哥倫比亞省的帕克湖火災（Parker Lake Fire）周末進一步蔓延。（圖／路透）



加拿大環境部發布的空氣品質警告範圍，從英屬哥倫比亞省到中部的薩斯克徹溫省（Saskatchewan）。與此同時，美國威斯康辛州、明尼蘇達州、愛荷華州13日的空氣品質都達到「不健康」的程度，並且預計持續一整天，紛紛發布相關警報。

CNN報導，人類活動引發的氣候變遷與暖化，為野火創造有利條件，而加拿大今年野火的遠因，早在冬天與去年就種下。英屬哥倫比亞省野火服務部門的火災專家博格漢（Ben Boghean）表示，「這個地區歷經多年乾旱，去年冬天的積雪又低於正常值，因此納爾森堡（Fort Nelson）的森林非常容易被新火勢引燃，並且快速蔓延。」

加拿大環境部也指出，降雪減少、溫度升高、乾旱惡化等氣候變遷指標，在該國各地引起更大規模、更猛烈的火災，去年是加拿大有紀錄以來最具破壞性的野火季，野火餘燼冬季時被積雪埋住，在地下深處持續悶燒，等到春天氣溫升高時，再度被引燃，被稱為「殘餘火災」（holdover fires）或「殭屍火災」（zombie fires）。