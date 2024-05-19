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嘉義咖啡節舊監宿舍群登場　木都城市瀰漫百年咖啡香

▲▼2024嘉義咖啡節熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

▲2024嘉義咖啡節熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義咖啡節18號熱鬧登場，嘉義市長黃敏惠主持開幕啟動儀式並頒發獎狀與獎金給全國大專手沖交流賽前四名得主，現場貴賓雲集，人潮擠滿舊監宿舍群，市長黃敏惠也攜伴黃媽媽一起逛市集品嚐美味咖啡，感受嘉義咖啡節展現爆棚的人氣與活力。

▲▼2024嘉義咖啡節熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，1918年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，嘉義市與咖啡有百年歷史淵源，目前咖啡店的密度全台第二，舉辦嘉義咖啡節為產地與消費市場搭起平台，讓嘉義市成為嘉義咖啡的門戶並帶動地方觀光。

黃敏惠表示，嘉義咖啡節今年在舊監獄宿舍群登場，這個地方嘉義市文化局啟動修繕日治時期木構造建築，歷經十多年努力成功推動木都2.0計畫，現在我們更以木都質感、涼適環境、活力都心為都市設計原則，鼓勵建築使用新式木構建材，打造涼適低碳、活力人本、木都永續之木都3.0意象；今年嘉義咖啡節現場有滿滿的綠意植栽，妝點氣氛如此療育有「植」感，體現涼適低碳生活感！

▲▼2024嘉義咖啡節熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

主辦單位嘉義市工策會總幹事許燿宏表示，嘉義咖啡節今年與文化局合作，結合嘉義木都文化與永續發展理念將活動全面升級，與OSCAR淨零排放韌性供應鏈聯盟合作Side by side咖啡永續展傳遞永續理念，展覽中倡議公平貿易、氫能烘豆及100%可回收包裝材質等創新技術、販售裸裝商品，這都符合SDGs永續目標第12項責任消費與生產指標，確保永續的消費與生產模式。

▲▼2024嘉義咖啡節熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

工策會表示，包括風格咖啡店、阿里山咖啡莊園、手作甜點、家樂福等超過30家的品牌業者共襄盛舉，活動也邀請國王蝴蝶咖啡主理人「吳連銘」與百懋國際「曾伊慧」老師等咖啡職人開講，安排創作歌手王彙筑等人蒞臨開唱演出，並設計印有嘉義咖啡節公仔的義式濃縮咖啡杯供民眾消費集點兌換，相關資訊可上嘉義市工商發展投資策進會臉書粉絲專頁查詢。5月18、19日下午3點到晚上8點，邀請大家來嘉義咖啡節喝咖啡、享風格、品文化。

▲▼2024嘉義咖啡節熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

 
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