木工藝創作趣味競賽暨成果發表　打造嘉義木都品牌

▲▼ 木工藝創作趣味競賽暨成果發表會 市長黃敏惠：打造木都品牌的創作人才。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

歷經超過200小時專業木作培育課程的訓練，市府文化局24日在嘉義舊監獄宿舍群為學員們舉辦木工藝創作趣味競賽暨成果發表會，現場作品皆來自培訓傳習學員之雙手，包含2組3m*3m木構大型棟架、足尺框組牆、雙層防水屋面、窗片、木盒、樣圖繪製等，及百張課程學員照片，展現推動木都2.0的能量。

▲▼ 木工藝創作趣味競賽暨成果發表會 （圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「木都要靠創意、創新以及教育文化扎根，進而孕育木都產業DNA。」本市很多老屋為檜木、木製建築，不但是建築物本身，或者技術、工法，均成為現在最珍貴的文化財，為了打造木都品牌，我們必須培育更多人才，這次感謝蔡有哲先生承辦這樣的工作，有36學員完成培訓，從木都人才的培育開始，才是真正做好扎根的基礎工作，這些種子就是讓更多新機會開花結果、打造木都品牌的創作人才。

嘉義市木業工匠人才培育傳習計畫主持人蔡有哲表示，為使木業工匠人才能更具深度與廣度，這次的課程十分重視「基礎知識」與「實作」等面向。而15項競賽作品也讓潛藏在木都且具有好手藝的工匠在比賽中切磋交流。

文化局表示，「嘉義市木業工匠人才培育傳習計畫」，邀請木業專家學者共同來協助規劃課程，開設共202小時培訓研習課程及實作演練，以「木業入門基礎知識」、「國內木業文化資產現地参訪」、「實作樣圖繪製操作」及「老舊建築修繕技法實體棟架演練」等四大層次為訓練課程主軸，為未來嘉義市老屋修復及傳統木工藝產業注入新血，以活化木業傳承體系。

此次得獎者，一木獎由來自嘉義市林庭甫先生所做的柳杉茶盤組，獲得1萬8千元獎金，其茶盤側面採用大剖紋路設計，凸顯嘉義製材廠歷史記憶，茶盤則呈現鐵路意象；二木獎施志明先生來自嘉義市，他以台灣檜木回收舊料及人工林疏伐木台灣杉所製作的桌子，獲得1萬2千元獎金，整體造型以阿里山日出為主軸，桌面一角曙光，照耀一塊塊由台灣檜木拼接成的嘉南平原；三木獎則由來自彰化縣陳俊位先生，同時也是課程學員之一，他以回收檜木舊料做成椅子，獲得6千元獎金，將閒置多年舊檜木料做成椅寮椅面、舊窗框製作成不同角度的單斜與複斜椅腳。

文化局表示，除了今年的木業工匠人才培育傳習計畫外，明年將持續推動進階的傳習計畫，為嘉義市注入更專業、更深入的木業工匠人才，提供嘉義市推動木都2.0所需要的各項工匠人才。

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