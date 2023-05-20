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咖啡控大集合！　嘉義咖啡節開幕...50特色店家齊飄香

▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2023嘉義咖啡節「我的城市咖啡館」今(20)日起一連2天在嘉義文化創意產業園區飄香登場，數十家咖啡業者聯手舉辦咖啡策展、咖啡市集、主題講座、職人體驗、及DIY等一系列精彩活動，吸引滿滿咖啡愛好者參與，現場處處洋溢動人咖啡香，引領眾人共同探尋屬於嘉義市這座23.5陽光城市的風味。

▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市長黃敏惠表示，與咖啡有百年以上淵源的嘉義市，早在1918年就有日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡；1930年代還一度是日本在台重要咖啡產地，現在蘭潭後山還找的到日本KEY COFEEE木村咖啡在1920年左右種植的咖啡樹。近年，阿里山精品咖啡打響名號，身為阿里山入口門戶的嘉義市也攜手阿里山國家風景區管理處等多個單位，共同合作推廣咖啡產業，並首度舉辦嘉義咖啡節，建立行銷平台，使咖啡節成為連接產區與市場的橋樑，讓嘉義市真正成為嘉義咖啡的門戶。

▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷 。（圖／記者翁伊森攝）

市長黃敏惠強調，在咖啡店密度全台排名第2的嘉義市，透過現場多家參展咖啡館特色，引領民眾走進這些創意不設限的咖啡店，品味獨特風格，還能感受青創活力，在眾多咖啡達人的努力下，不僅造就嘉義市成為精品咖啡代名詞，成為帶動地方觀光產業的重要元素，將咖啡品牌與嘉義咖啡節串聯，更創造嘉義市另一個新型態產業發展契機。

▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市工策會總幹事許燿宏指出，嘉義的咖啡是一種文化傳遞與風格展現，如主題講座邀請〈阿里山，出杯！〉作者瑪格分享嘉義咖啡的秘密、多家在地知名店家主理人訴說在地領路人計畫發掘嘉義市的美好、臺大醫院張金堅教授分享咖啡健康力量、國王蝴蝶咖啡主理人吳連銘帶來咖啡香氣與美感的分享。同時邀請秘密客、Supiido、秘氏及卓武山咖啡農場來分享理念與手沖咖啡品嚐Barista及咖啡皂DIY體驗，讓咖啡不只是品嚐更是一種生活風格。

▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷 。（圖／記者翁伊森攝）

多元的咖啡主題活動帶給民眾獨特的咖啡體驗，讓咖啡的渲染力流淌在整個嘉義。5月20至21日13:00-19:00歡迎大家一起探尋23.5陽光城市咖啡風味，共度別具意義第一年的嘉義咖啡節盛會。相關資訊可上嘉義市工商發展投資策進會粉絲專頁（https://www.facebook.com/idipc.chiayi）查詢。


 ▲▼ 嘉義咖啡節人潮不斷 。（圖／記者翁伊森攝）

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