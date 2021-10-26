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重現木都風華　嘉義舊監宿舍變身實驗木場

▲▼ 嘉義舊監宿舍變身實驗木場 打造木文化培養皿 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義舊監宿舍變身實驗木場 打造木文化培養皿 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

閒置十幾年、持續頹圮毀損的舊監獄宿舍群，近年由嘉市府推動「重現木都再造歷史現場計畫」，其中二座四連棟共八戶宿舍打造成實驗木場，整復工程由原型結構工程顧問有限公司設計規劃監造、實式木造有限公司負責工程施作，歷經300日曆天修復工程。市長黃敏惠日前到場視察並啟動機具，宣示實驗木場正式啟用，成為嘉義市第一處具實驗性質的木工廠，未來將作為產官學界實驗、交流、培育木業人才的基地。

黃敏惠感謝團隊的努力用心，整理舊監宿舍群並打造實驗木場，讓木建築不僅有傳統、更有創新，將設計的理念融入其中。文化向下扎根要靠教育，期望透過產官學合作，從國高中、大學相關科系培育在地人才，讓這裡成為培育木業相關人才的重要基地，讓木文化與產業蓬勃發展。黃敏惠市長也提到，2021台灣設計展主場都在文化新絲路上，期望嘉義市的木都特色能被看見並發揚光大。

▲▼ 嘉義舊監宿舍變身實驗木場 打造木文化培養皿 。（圖／嘉義市政府提供）

負責規劃設計的陳冠帆技師表示，實驗木場位處嘉義舊監獄宿舍群的中心位置，利用二座四連棟日式宿舍重組設計，形塑南北兩棟各具特色的木構實作園區。北棟保留日式宿舍遺構及樣貌，以結構設計手法，將傳統木構轉化成嶄新木造空間，並導入現代木構抗震構法，加強傳統木建築的支撐與抗震能力。

南棟以日式宿舍作基礎，以新式木建材及新式結構為創新特色，大垮距結構使南棟內部空間寬闊。南棟為木工廠，北棟將作為研究、教學以及展出空間，讓南北兩棟展現新舊木建築工法的融合與對話。期望日後能繼續修復宿舍群以及木屋，置入新的構造，讓老屋再生、永續。

▲▼ 嘉義舊監宿舍變身實驗木場 打造木文化培養皿 。（圖／嘉義市政府提供）

市府文化局指出，實驗木場內有新穎設備機具及超過30種的大小木工機具，包含直立帶鋸機、刨木機、鑽床、空壓機、圓鋸機、雷射雕刻機、砂輪機、砂磨機等，提供學員學習大小木作使用，還有一台5噸萬能試驗機，主要用於各種金屬、非金屬及複合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學性能指標的測試，為專業實驗設備，可提供產學界試驗使用。實驗木場啟用後將於23日開課，第一場的木工培訓班以修復舊木窗為主題，未來會與在地製材廠、學校合作交流，讓專業設備物盡其用，發揮木業文化培養皿的功能。

為使民眾認識實驗木場的修復工程以及具有培育、創新、實驗等價值，文化局即日起將配合2021台灣設計展舉辦期程，以影像紀錄形式展出「序木-實驗木場修復工程展」，讓民眾透過攝影作品認識木構修復工程細節，及新舊材料運用的「眉角」，歡迎民眾預約參觀。預約參觀時間：周一至周五上午10時、11時及下午2時，1天共計3場，預約專線05-2788225分機502，將安排專人導覽解說。

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關鍵字：

木都嘉義舊監宿舍實驗木場

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