中駐印尼大使陸慷今離任回國　昔「風格強硬」曾任外交部發言人

▲ 陸慷今日離任回國 。（圖／翻攝中國駐印尼大使館）

記者任以芳／綜合報導

近期中國大陸多名外交官調整職務，大陸官媒《環球時報》今（19）日釋出消息，中國駐印尼大使陸慷及夫人陳悅離任回國。

《環時》報導指出，印尼外交部禮賓司副司長馬拉多納，中國駐東盟大使侯艷琪，中國駐印尼使館公使周侃等到機場為陸大使夫婦送行。連日來，陸大使通過各種方式向印尼各界和友好人士，以及在印尼中資企業代表、媒體和華人華僑等分別辭行。

日前中國大陸公布多名外交官職務調整動向。中國駐印尼大使館微信公眾號「平安印尼行」12日發文稱，陸慷大使辭行拜會印尼當選總統、國防部長、大印尼行動黨總主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

同日，陸慷大使在社交平台「X」（原推特）發文，「離任之際，同印尼當選總統、國防部長、大印尼行動黨總主席普拉伯沃閣下依依惜別。」

▲ 陸慷離任前於本月12日拜會印尼準總統普拉伯沃。（圖／翻攝中國駐印尼大使館）

2024年印尼總統大選中獲勝的準總統普拉伯沃會見陸慷大使。當陸慷在「X」發文，「龍年快樂！感謝普拉伯沃閣下很快接待我登門祝福。普拉博沃閣下說『恭喜發財！』我說，中國人民和印尼人民都發展，都發財！」

根據資料顯示，陸慷1968年5月生於江蘇南京，公共政策碩士。曾先後在中國大陸外交部國際司、軍控司、新聞司、美大司四個業務司局工作，還曾擔任中國常駐聯合國代表團隨員、三秘，駐愛爾蘭使館首席館員、參贊，駐美使館公使、副館長等職。

2015至2019年，陸慷擔任外交部新聞司司長兼發言人一職，當時與另外兩位發言人華春瑩、耿爽被稱為「外交發言人天團」，就外交風格，華春瑩是「綿裡藏針」，陸慷與耿爽表現穩健，但與外媒溝通偏向直接強硬，有也是中國大陸外交「戰狼化」的開始。

之後，2019年7月18日陸慷調任外交部美大司司長，同月22日就任。2022年2月22日調職抵印尼出任中國大陸駐印度尼西亞共和國特命全權大使，2024年5月，自駐印度大使離任，今日回國。官方尚未公布新接替人選，以及陸慷下一步最新動向。

▼陸慷曾任中國大陸外交部發言人，被視為「戰狼外交」。（圖／路透社）