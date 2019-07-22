陸外交發言人「天團」解散　陸慷登出、華春瑩成首位女司長

▲華春瑩(圖左)接任大陸外交部新聞司司長，原司長陸慷(圖右)調任北美大洋洲司司長。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部新聞司長兼發言人陸慷於18日記者會時宣佈卸任，被外界喻為集「顏質、學歷及氣勢」一體的發言人天團也正式解散，接任人選及後續安排則引發諸多猜測。據大陸外交部官網近期做出的更新顯示，如外界預期，新聞司長人選一職塵埃落定，由副司長華春瑩接任，她也是大陸改革開放後，外交部第一位「女性」正司長。

▲耿爽、華春瑩、陸慷三人被外界喻為大陸外交部發言人天團。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

《中新網》報導， 中國外交部官網近日更新顯示，外交部新聞司司長陸慷已調任北美大洋洲司司長；新聞司副司長華春瑩接棒陸慷，升任司長，「兩人均已獲正式任命」。

此前，華春瑩曾因一段時間未出現在大陸外交部「藍廳」主持例行記者會而引發外界聯想。隨著華春瑩在中共中央黨校（國家行政學院）中青一班學習的消息曝光，便有媒體指出，華春瑩學成後將接班陸慷，成為新聞司司長。

華春瑩12日以「中央黨校青一班學員」名義，於內部刊物《學習時報》頭版二條發表文章《佔據道義制高點，提升國際話語權》，顯示學習即將結束，打破「被消失」的謠言。

▲大陸外交部發言人華春瑩24日主持例行記者會。（資料圖／翻攝自大陸外交部官網）

華春瑩出生於1970年，畢業于南京大學。曾在原西歐司、歐洲司、新聞司，及我駐新加坡使館、駐歐盟使團工作。她自2012年起擔任新聞司副司長，同時，她也是繼李金華、範慧娟、章啟月、姜瑜之後，大陸第五位外交部女性新聞發言人，同時是改革開放後第一位女性新聞司司長。

▲大陸外交部官網更新顯示，陸慷調任北美大洋洲司司長，華春瑩接任新聞司司長。（圖／翻攝大陸外交部官網）

華春瑩接任後，原外交部新聞司司長陸慷將轉調北美大洋洲司擔任司長，據大陸外交部官網顯示，陸慷的主要工作職責將包括，調研規劃大陸與主管地區、國家的雙邊關係；辦理與主管地區、國家的相關外交事務，辦理對外交涉；指導協調涉及主管地區、國家的具體政策和交往合作；指導駐外外交機構有關業務；承擔重要外交活動、文件和文書非通用語翻譯工作等。

