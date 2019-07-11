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《聯合早報》：陸慷將轉調外交部美大司司長　華春瑩本月升新聞司長

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▲▼華春瑩、陸慷。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

▲華春瑩、陸慷。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部新聞司副司長兼發言人華春瑩，自今年2月就消失在鏡頭前，然而港媒透露，她去參加中共中央黨校中青年幹部培訓班。不過，據新加坡媒體《聯合早報》11日引述消息人士指出，陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務；而華春瑩則預計本月接替陸慷，升任外交部新聞司司長。

《聯合早報》報導，陸慷下週可能是最後幾次以外交部新聞司司長、發言人的身分主持例行記者會，而他下一站轉調外交部美大司的司長職務，意味著未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。

據了解，現年51歲的陸慷對外交部美大司並不陌生，他曾在2010年至2012年擔任該司副司長；在2012年至2015年間，擔任中國駐美國使館公使，之後就擔任外交部新聞司司長。

另外，接替陸慷的也是外界熟悉的新聞司副司長華春瑩，49歲的她自2012年起擔任這個職務，更是外交部發言人制度建立以來的第5名女發言人。不過，今年2月起，華春瑩就沒有在鎂光燈前，至今「神隱」4個多月，引發外界討論。

據《星島日報》引述港媒《東周刊》報導，原來華春瑩是去參加中共中央黨校中青年幹部培訓班，中青班學員由中央組織部挑選、考核，都是「明日之星」，在中央黨校進行為期四個半月的學習。

然而在中青班3月1日開班時，大陸國家主席習近平現身致詞，強調培養選拔優秀年輕幹部是一件大事，因此本屆學員特別受到外界關注及期待。

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關鍵字：華春瑩,陸慷,大陸外交部,北美要聞

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