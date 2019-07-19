中國外交發言人陸慷卸任　4年走「強硬風格」多次嗆美

▲（左）華春瑩（右）陸慷。（合成圖／翻攝大陸外交部官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

在18日的例行記者會結束時，大陸外交部發言人陸慷宣佈卸任新聞司司長。《聯合早報》11日引述消息稱，他將調任北美大洋洲司司長，由現任新聞司副司長華春瑩接替職位。在任職4年間，陸慷一向以強硬措辭著稱，曾嗆美國「有什麼資格在南海問題上對別人說三道四？」

據《聯合早報》報導，有消息人士稱，新聞司司長一職將由在中央黨校學成歸來的華春瑩接任，而陸慷將轉調外交部北美大洋洲司，這意味著他未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。

擔任外交部發言人的四年多時間裡，陸慷一直以強硬措辭著稱。他曾於2016年7月的記者會上嗆美國，「有什麼資格在南海問題上對別人說三道四？我們奉勸美方好好反省自己的言行，停止為有關非法裁決造勢，停止在南海問題上挑事生非，停止損害中方主權和安全利益、加劇地區緊張局勢的言行。」

對於去年8月美國政府高層發表的「美國的經濟狀況很好，中國的情況不好」的言論，陸慷回應說，如果想談出好的結果，就應該安安靜靜地去磋商，用不著時不時地大聲喊兩嗓子，替自己壯膽。」

至於美國批中方的人權問題，陸慷表示，美國自身人權問題迭出，還退出了聯合國相關人權機構，沒有權利對其他國家指手劃腳，「我們奉勸美方多反省反省自身存在的大量侵犯人權問題，而不是拿所謂人權問題做政治工具去干涉其他國家的內政。」

此外，在2016年12月回答日本首相安倍晉三訪問珍珠港一事時，陸慷指出，如果日方想深刻反省、真誠道歉，無論是南京大屠殺紀念館，還是「九一八」事變紀念館，或者是「731」部隊遺址，中方有很多場所可向其開放。

▲陸慷到日本大阪和大學生交流，被女大生問到跨國戀愛問題，幽默回應。（圖／翻攝自人民日報網）

陸慷也在4年間走訪了香港、澳門以及日本多地。他去年到日本關西地區，在與各校大學生們進行面對面交流時，一位女大生請教了一個戀愛問題，「我有很多中國朋友，他們都推薦我和中國男生交往，我也知道中國男生對女生很溫柔，親切。我有一個朋友正在和中國男生交往，他們兩個感情很好，可是她的父母不很同意，你能教教我們怎麼說服父母嗎？」

陸慷則回稱，「你的朋友是對的，中國男生確實很溫柔。比如你看到我身後擔任翻譯的這兩個帥小夥子。對了，他們已經結婚了，你就別想了。」

據介紹，陸慷出生於1968年，今年51歲，畢業於南京外國語學校、北京大學國際政治系，並具有新加坡國立大學公共政策碩士學位。他於1993年起先後在大陸外交部國際司、常駐聯合國代表團、外交部軍控司、駐愛爾蘭使館、外交部美大司等外交系統單位工作，並於2012年12月調任駐美使館公使。2015年起出任新聞司司長。