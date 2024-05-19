第2個「天赦日」要來了　帶這東西招貴人避小人

▲天赦日這天在寺廟、甚至教堂的許願都容易實現。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

龍年只有6次「天赦日」，要好好把握！民俗專家柯柏成表示，陽曆5月30日、陰曆4月23日為今年第二次天赦日，有心要開運轉運的朋友千萬別錯過，可在這天選一個自己名字的印章帶在身上，招貴人、避小人；另外，最理想可以素食一天。

柯柏成在臉書說，「天赦日」在道家的擇日學中，為「三赦」合一個好日子，是四季中由天干配合地支而產生的日子；古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」

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柯柏成表示，補財庫、增財運的，可以參考過去天赦日必備煮錢水的方法；另外，這一天由於是甲辰年夏季的甲午日，甲年的甲日為萬福聚集之日，在奇門遁甲術裡為值符的代表。

柯柏成表示，可以在這天，為自己選一個自己名字的印章，材質選好一點的，但要避免動物身上的材料，例如象牙、牛角這些一定要避免，玉石木材都可以用，畢竟上天有好生之德，肉食尚要避免，更何況在這種日子開光使用的開運印章。

▼天赦日可選一個自己名字的印章。（示意圖／資料照）

柯柏成提到，印章事先刻好的都沒關係，這一天拿到廟裡的天公爐過香爐開運，日後銀行開戶或簽約都先用這個印章；或業務因素需增強自己的運勢招貴人、避小人，把這個印章帶在身上就可以。

柯柏成說，顧名思義，天赦日就是上天大赦天下之日，雖然這一天在寺廟、甚至教堂的許願都容易實現，但在祈福許願之前，更需要請上天赦免我們因無知，或有意犯下的過錯，懺除業障才能讓好運來；這天最理想可以素食一天，以符合上天好生之德，祈福許願當然就容易成真。

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