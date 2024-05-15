今「釋迦摩尼佛」聖誕　2開運方法曝

▲今恭迎釋迦摩尼佛聖誕。（圖／翻攝竹蓮寺臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

今天農曆四月初八，是釋迦摩尼佛聖誕。民俗專家柯柏成表示，可前往寺廟參加浴佛的儀式，給自己帶來好運；另外，可從寺廟請杯在佛前供過的水當場喝下，開顯智慧，共沐法喜。

柯柏成在臉書說，今年的佛誕日在陽曆的5月15日，陰曆為四月初八，為傳統上的佛誕日，也就是釋迦摩尼佛在2500多年前誕生於南尼泊爾的藍毗尼。

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柯柏成指出，因各地的曆法因素，南傳、漢傳或藏密，甚至東傳至日韓的佛誕日都略有不同，以漢傳佛教在我們傳統的日期上來說，就是陰曆的四月初八這個日子。

柯柏成提到，這一天為何在傳統佛教中這麼重要？因為釋迦摩尼佛降生，預示佛祖將以悉達多太子的身分，出家後經由三轉法輪，解決並戰勝人的終極問題「痛苦與死亡」。

▼今可前往寺廟參加浴佛的儀式。（圖／翻攝竹蓮寺臉書）

柯柏成表示，在南傳佛教的國家像是泰國、緬甸，這是一年當中相當於過年的大日子，普遍稱為「浴佛節」或「衛賽節」；為何稱為浴佛？傳說當釋迦摩尼佛降生時，九龍吐水為悉達多太子沐浴，所以這一天會用水作為祝福。

柯柏成說，漢傳佛教就沒有潑水這種習俗，但可以前往寺廟參加浴佛的儀式，廟方都會準備悉達多太子的法像，提用香湯給信眾用湯勺給法像沐浴，這種祝福儀式可以給自己帶來好運。

柯柏成指出，根據《浴佛功德經》中記載，沐浴佛像能修積以下15種超勝功德：

1、常有慚愧

2、發淨信心

3、其心質直

4、親近善友

5、入無漏慧

6、常見諸佛

7、恆持正法

8、能如說行

9、隨意當生淨佛國土

10、若生人中，大姓尊貴，人所敬奉，生歡喜心

11、生在人中，自然念佛

12、諸魔軍眾不能損惱

13、能於末世護持正法

14、十方諸佛之所加護

15、速得成就五分法身

柯柏成提醒，要注意的是，用湯杓給法像沐浴時，千萬不能從頭淋下去，可以從左肩或右肩將香湯倒下，這是基本的禮節；除了在寺廟參加這樣的法會儀式之外，可以在這一天從寺廟請杯在佛前供過的水當場喝下，開顯智慧，共沐法喜。