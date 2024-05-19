「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

▲「小滿」節氣名稱的由來取自稻穀漸漸結實。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

今年二十四節氣的「小滿」將在明（20）日晚間20時59分17秒登場，是轉運好時機。命理師柯柏成即分享小滿開運法，包括吃苦或是運動、吃早餐時朝南方，增添貴人運和事業運。他也提醒，當天盡早回家，避免加班。

柯柏成提到，在二十四節氣裡面有小雪、大雪，大寒、小寒，大暑、小暑這些相對應的節氣，但是有小滿沒有大滿，原因是《道德經》上記載「天道忌滿，人道忌全」，小滿就是最理想的狀態，一但有了大滿就無法持盈保泰，所以小滿後的節氣為芒種，獨缺大滿這個節氣，是充滿人與天地宇宙和諧的智慧。

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柯柏成指出，傳統民俗上這個節氣要開運就要「吃苦」，例如苦菜、苦瓜等，畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣。

另外，柯柏成也提到，這天的卯時（上午5至7時）可以選擇用奇門遁甲納吉氣的方法給自己添好運，有晨運習慣的可以改個方向往住家南方公園跑步或散步都可以，給自己增加健康運，悠閒一點可以選擇前往住家南方的早餐店喝杯咖啡吃早餐，增添貴人運和事業運。

柯柏成提醒，因為交節氣是在這一天的戌亥交時，建議盡早回家，避免加班，最晚晚上八點半前就要回到家，因為工作必須上夜班的朋友，就在下班回家後用粗鹽加個兩勺的量在臉盆水裡沖洗全身，可以除穢穩定自己的氣運能量。

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