　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

今年的小滿節氣在國曆20日晚間20時59分17秒交節氣。（示意圖／PIXABAY）

▲「小滿」節氣名稱的由來取自稻穀漸漸結實。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

今年二十四節氣的「小滿」將在明（20）日晚間20時59分17秒登場，是轉運好時機。命理師柯柏成即分享小滿開運法，包括吃苦或是運動、吃早餐時朝南方，增添貴人運和事業運。他也提醒，當天盡早回家，避免加班。

柯柏成提到，在二十四節氣裡面有小雪、大雪，大寒、小寒，大暑、小暑這些相對應的節氣，但是有小滿沒有大滿，原因是《道德經》上記載「天道忌滿，人道忌全」，小滿就是最理想的狀態，一但有了大滿就無法持盈保泰，所以小滿後的節氣為芒種，獨缺大滿這個節氣，是充滿人與天地宇宙和諧的智慧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯柏成指出，傳統民俗上這個節氣要開運就要「吃苦」，例如苦菜、苦瓜等，畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣。

另外，柯柏成也提到，這天的卯時（上午5至7時）可以選擇用奇門遁甲納吉氣的方法給自己添好運，有晨運習慣的可以改個方向往住家南方公園跑步或散步都可以，給自己增加健康運，悠閒一點可以選擇前往住家南方的早餐店喝杯咖啡吃早餐，增添貴人運和事業運。

柯柏成提醒，因為交節氣是在這一天的戌亥交時，建議盡早回家，避免加班，最晚晚上八點半前就要回到家，因為工作必須上夜班的朋友，就在下班回家後用粗鹽加個兩勺的量在臉盆水裡沖洗全身，可以除穢穩定自己的氣運能量。

延伸閱讀
婆婆嗆「想報扶養給錢」！聯手小姑雙邊撈　人妻出招被飆罵祖宗18代
15元麵包爆紅！「淺草麵包」全盛時期全台29家分店　最後一間要收攤了
萌妹裝可憐「狠詐」7旬翁　甜蜜網戀「這句話」藏陷阱

ET快訊
明起雨彈炸全台！雨最猛時間點曝光
廣西雨量「破歷史紀錄」！　大量汽車泡水裡
快訊／17歲少女騎車慘遭輾斃！最後身影曝...姊姊悲痛到場
愛犬上錯飛機「2小時變8小時」　飼主見屍體崩潰
女子「被水豚狠咬」爆血！　業者回應了
獨／嚴重傷照曝！　輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

獨／輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條！　傷勢照曝光

買夜市章魚燒「突見8字」超衝擊！　網揭內幕：9成攤商都這樣

獨／立院抗議「輪椅女孩激動站起來」遭瘋傳攻擊！　當事人回應了

國中會考5科要拿A++　補教：每科最多錯2至3題

快訊／壽司有活蛞蝓！北市衛生局稽查見「2衛生缺失」　現場無病媒

交往1年飛越南提親　「被討100萬贊助蓋新房」聘金59萬！台男嚇逃

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

「小滿」來了！命理師曝吃「1物」助開運　貴人、事業暴增

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

獨／輪椅女孩：我是斷一條腿不是兩條！　傷勢照曝光

買夜市章魚燒「突見8字」超衝擊！　網揭內幕：9成攤商都這樣

獨／立院抗議「輪椅女孩激動站起來」遭瘋傳攻擊！　當事人回應了

國中會考5科要拿A++　補教：每科最多錯2至3題

快訊／壽司有活蛞蝓！北市衛生局稽查見「2衛生缺失」　現場無病媒

交往1年飛越南提親　「被討100萬贊助蓋新房」聘金59萬！台男嚇逃

見美代表談立法院混戰　韓國瑜：三黨對內吵翻、對外都國家優先

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

486先生繳稅金額「超過2千萬元」！　網震撼：一刷就是一棟房

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

美短貓住院「堅持帶病巡視環境」　家屬幫忙提尿袋無奈陪同

不再遺憾！模範母親過世前夕被取消表揚　蘇俊賓暖心做法網友感動

屏東大學畢業典禮　腦麻蔡東霖獲「屏大之光」獎！母獲頒感謝狀

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題可上網下載

把握最後好天氣　全台「下最大」時間曝

抄襲廠商蹦世界公布對話紀錄：她以為P圖就沒事了

今雨區擴大！　明起「全台連下5天」

女友提議同居「但妹妹要搬出去」　網一面倒

比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了

即／02:00台灣東部海域規模4.3地震　最大震度2級

快訊／10:55台灣東部海域規模4.2「7縣市有感」　最大震度3級

屏東看水豚「小腿被緊咬」大爆血！女嚇逃：根本沒碰到牠

更多熱門

相關新聞

陸大咖男主持爆「私生活混亂」！曾被25歲女檢舉性侵

陸大咖男主持爆「私生活混亂」！曾被25歲女檢舉性侵

大陸知名主持人涂磊，現年47歲，過去曾主持《情感大裁判》、《愛情保衛戰》、《幸福來敲門》等節目，其一針見血的評論總在網路上吸引大量網友追捧，更因「黑臉形象」被稱為「永遠不會笑的大叔」。不過，在本月17日，有名網友發布影片爆料，指控他私生活混亂，涂磊則在當日下午出面回應指控，直言「拒絕造謠，人人有責」。

第2個「天赦日」要來了　帶這東西招貴人避小人

第2個「天赦日」要來了　帶這東西招貴人避小人

「超人氣產品」秒殺　明德外役監靠這味賺百萬

「超人氣產品」秒殺　明德外役監靠這味賺百萬

惡租客欠繳7月落跑…留13貓爬垃圾山

惡租客欠繳7月落跑…留13貓爬垃圾山

男被氣槍打成植物人　肇事者歉：沒錢

男被氣槍打成植物人　肇事者歉：沒錢

關鍵字：

柯柏成小滿周刊王

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面