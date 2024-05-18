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失智症研究新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽

▲失智症研究新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽。（圖／記者游瓊華攝）

▲失智症研究新突破！許景琦(右三男)獲國際精神衛生會議特殊榮譽。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣衛生醫療進步，受全球矚目。台中市維新醫院院長許景琦為首的醫界、學界團隊，利用美國阿爾茲海默氏症聯絡中心（NACC）逾4.6萬名案例作對照，發現腦內「類澱粉」數值比率，可以直接反映失智病人的認知分級，該研究論文今年4月已發表於國際期刊。

許景琦在今年4月的「國際分子科學期刊」發表「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」的論文。這篇論文共計有8名醫生、教授合作。許景琦身為第一作者，他透露今年12月將前往巴黎參加科學論壇，也成功爭取主辦方同意在會場懸掛國旗、播放台灣歌曲。

許景琦在美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，先前曾發表「台灣精神病患人球現象之研究」獲彭博公共衛生學院評為2016年最佳論文，這次是他的第2篇研究論文。

許景琦也感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及清華大學指導教授們協力，以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心20多年來搜集到的4萬6513個案例，找出1896個案例符合實驗對象，對照神經精神盤點問卷發現，蛋白質除以類澱粉沉積能夠直線反映失智病人的認知分級。

他說，2018年，日本的田中耕一發表有關阿茲海默症的研究報告，以腦內類澱粉的沉積與正子攝影檢測失智程度。而他的研究則是直接用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，也可獲得一樣的診斷目的，診斷費用更低，未來可應用在早期失智症檢測上。

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