研究：日本失智症患者2030年恐達523萬人





▲日本失智症患者2050年預估達587萬人、2060年增至645萬人，人數呈現增加趨勢。（示意圖／CFP）

文／中央社東京8日綜合外電報導

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）委託研究團隊展開調查得知，2030年日本失智症患者數預估比2022年增加約80萬人，上看523萬人，並占老年人口的14%。

日本經濟新聞報導，根據研究團隊估計，隨著高齡化持續，日本失智症患者2050年預估達587萬人、2060年增至645萬人，人數呈現增加趨勢。

此外，研究團隊推算，輕微失智障礙（MCI）患者數2030年將增至593萬人，到2060年將攀升至632萬人。而到2030年，MCI與失智症患者合計人數可能會超過1100萬人。

從健康到罹患失智症，中間有模糊地帶，也就是所謂的輕度失智障礙（MCI），被視為「前驅期」。

厚勞省委託由九州大學教授二宮利治率領的研究團隊調查了4個地區的65歲以上老人，這些地區包含福岡縣久山町、石川縣舊中島町（現為七尾市）、愛媛縣舊中山町（現為伊予市）、島根縣海士町。

調查對象的93%經由醫師等人判斷後，被分為失智症、MCI和健康3組。研究團隊再根據失智症等的性別及年齡比例，推算日本的患者數。

而從年齡區分的話，65至69歲的失智症患者比例為1.1%；70至74歲為3.1%；不過75至79歲為7.1%；90歲以上達50.3%。這也顯示75歲以上老年人口罹患失智症的比例明顯較高。

從性別區分的話，女性失智症患者占比較高。90歲以上的失智症患者中女性占55.1%，超過男性的36.6%；85歲至89歲的女性占了37.2%，比男性的25.2%高。

二宮指出，女性的平均壽命較長之外，在家中生活的女性老年人較多，跟社會的連結較弱是原因之一。

這次調查結果與2014年度調查所推估的2030年失智症患者數量（744萬人）相比，下降了3成。

不過在兩次調查中，失智症患者與MCI的合計人數未出現大幅變化，不過細節顯示失智症患者減少，MCI有所增加。而這有可能是MCI演變成失智症的人數比例降低。

二宮對此分析，「這可能是健康意識抬頭與吸菸率下降等因素所致」。