工作重複性太高易失智？　挪威新研究：認知障礙風險恐增逾6成

▲一項新研究指出，長期工作缺乏用腦將增加罹患失智症風險。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

工作多動腦可以預防失智？挪威奧斯陸大學一項新研究發現，若長期從事缺乏挑戰性、重複性高的工作，到了70歲過後，罹患輕度認知障礙的風險將增加66%，而罹患失智症的風險也將增加37%，也就是說，如果在工作時努力用腦，不僅能促進人的職業發展，也能保護其認知能力，助於預防失智症。

根據《CNN》的報導，這項報告發表於美國神經病學學會雜誌《神經病學》（Neurology）上，挪威奧斯陸大學醫院研究員艾德溫（Trine Edwin）帶領研究團隊，分析了7000名挪威民眾，記錄其30多歲至60多歲退休時的職業、健康與認知狀況，並對305種職業的認知需求進行了分類。

研究團隊將教師、律師、醫生、會計師、技術工程師、公共服務人員等等歸類在認知需求較高的範圍中，由於他們的日常職責包括創造性思維、分析資訊、解決問題以及向他人解釋想法和資訊，亦需要人際交往能力。而未歸類在「認知保護」的日常工作，則通常涉及重複的體力和腦力任務，如工廠工人、帳務員，以及管家、管理員、建築工人、郵差、清潔人員等。

艾德溫指出，研究結果表明，從事更需要複雜思維的職業，可助於在老年時期保持記憶和思維，受教育的年數也能夠抵消重複性工作所帶來的影響，像是上大學就可將重複性工作所致的影響降低約60%，但並不能完全消除。

對此，美國佛羅里達州神經衰退性疾病研究所研究主任艾薩克森（Richard Isaacson）就表示，積極參與生活、保持目標感、學習新事物和保持社交活躍，是防止認知能力隨著年齡增長而下降的有力工具，而在工作中進行認知投入，就可以幫助人類對抗失智症。

報導也指出，諸如地中海式飲食（著重攝取大量蔬果、好油等，適量魚類、禽肉）、控制飲酒和戒菸、注意血壓、血糖和膽固醇等數值，並且定期評估治療聽力和視力問題，再加上充足睡眠和壓力管理，都可以幫助人們克服認知能力下降的問題。

延伸閱讀

▸ 長期疲倦、咳嗽恐罹癌？ 醫曝「7症狀」應及時診治：發現時已晚期

▸ 食物中毒不只嘔吐腹瀉？ 康復後「腦部3症狀」要注意：恐使智力降低

▸ 洗衣精選錯「恐致癌」 專家示警：小心1成分