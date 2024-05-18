77歲嬤葬身火海！竟是媳婦放火燒床　被控「為繼承遺產」害命

▲ 婆婆遭覬覦遺產的媳婦燒死家中。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國英格蘭諾丁漢郡（Nottingham）一間平房2021年12月15日發生火災，造成77歲屋主伊莉莎白（Elizabeth Vamplew）葬身火場，未料追查發現，火災原因竟是44歲的凱倫（Karen Vamplew）為了遺產，親手燒死婆婆。

據《太陽報》報導，凱倫因背負巨額債務而覬覦婆婆遺產，在法庭上拒絕承認趁婆婆熟睡時，點燃對方的床單，造成婆婆因吸入性嗆傷、燒傷死亡，令旁聽的伊莉莎白親屬聞之憤慨，並為「忠誠且可愛」的伊莉莎白感到不值。

家屬透露，伊莉莎白1968年與丈夫傑斯（Jess）結婚後從科林漢（Collingham）搬到紐瓦克（Newark），伊莉莎白也定居當地直到不幸離世，夫妻倆最大愛好就是照顧他們的花園，這座兩人的小世界甚至獲得當地「最佳花園維護獎」認可，不過伊莉莎白最在乎的始終是家人。

每年聖誕節是伊莉莎白最開心的時光，與3個孫女一起在佳節玩樂更是她的幸福來源，每年也會和家人、朋友們來個2次長途旅行，未料如此重視家人的伊莉莎白，竟是死於媳婦毒手。

檢方當庭播放凱倫縱火後不自然的脫逃及嘗試救火的監視器畫面，並提出凱倫欠下龐大債務、行兇前一直用婆婆帳戶維持自己開銷等證據，凱倫則是拒絕承認犯行。法官將在近日宣布裁處。

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