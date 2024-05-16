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剛過完母親節！美19歲少年朝父母開槍　得知倖存怒喊可惜

▲剛過完母親節！美19歲少年朝父母開槍　得知倖存怒喊可惜。（圖／翻攝X）

▲布萊爾自爆蓄謀已久。（圖／翻攝X）

記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那州一名少年因對自己的成長環境「感到不滿」，竟在母親節隔日開槍，企圖殺害父母。所幸經過搶救，2人情況穩定，已脫離險境。但是開槍的少年卻對於父母雙雙倖存「感到失望」。當局目前已經依2項一級謀殺罪名將他逮捕。據悉，他多年前就開始計畫此次謀殺。

根據《紐約郵報》報導，19歲的布萊爾（Jeremiah Estel Blair）13日凌晨在錢德勒市（Chandler）的家中朝父母開槍。警方指出，當天凌晨5時30分左右，他的父親率先下樓，早已在樓下埋伏的布萊爾隨即朝父親開槍。與此同時，他也準備了一台攝影機將槍擊過程錄影。

他先是告訴父親，「這一天終於來了。」隨後朝對方的手臂開槍。布萊爾的爸爸立刻跑回臥室，而布萊爾的母親聽到動靜後出來查看，結果被布萊爾開槍擊中胸口。

根據《亞利桑那共和報》的報導，布萊爾在槍擊後認為父親可能會倖存，但由於母親是胸口中彈，因此他預估母親可能會死亡，並對此感到高興。

事後他的父母皆獲救，兩人情況穩定，暫時不需要手術，不過仍需留院觀察。對此，布萊爾竟向警方表示，他知道自己所做的事是「錯誤的」，但是對於父母雙雙倖存感到「非常失望」。

布萊爾面對警方調查時指出，他對自己的成長環境極度不滿，認為童年時期沒有獲得應有的待遇，所以積怨已深，而早在多年前就開始計畫要謀殺父母。令人諷刺的是，他開槍時距離母親節只過了幾個小時。據悉，他原本想要在母親節當天開槍，只是最終不知何種原因，改到13日上午才實施謀殺計畫。

布萊爾目前面臨2項一級謀殺未遂罪的指控，同時已被拘留。

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