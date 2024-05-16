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南投醫院模擬輻射災害導致火災　消防局輻射災害搶救演練逼真

▲南投縣消防局於衛福部南投醫院辦理輻射災害搶救演練。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投縣消防局於衛福部南投醫院辦理輻射災害搶救演練。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內核電廠是否延役和核安議題再度引發討論，田秋堇等3名監察委員日前宣布對核一、核二、核三廠啟動防震等安全性調查，南投縣消防局亦安排在衛福部南投醫院進行輻射災害搶救演練，藉此提升面對特殊災害時的應變處理能力，並強化各單位間的救災整合能力。

本次演練於5月11日進行，情境是模擬醫院輻射災害事故導致火災等複合性災害，以及高樓處人員受困待救等事故情況；縣府消防局出動雲梯車1輛、救護車2輛及器材車1輛，並在現場透過災害搶救部署板，快速建置火場相關資訊，南投醫院工作人員也配合在現場引導消防車輛至離事故地點最近處所，並提供人員受困訊息，以利現場消防指揮官作救災決斷。

▲南投縣消防局於衛福部南投醫院辦理輻射災害搶救 演練。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方指出，演練過程相當逼真，消防人員在滅火前，先探測輻射是否有洩漏後，由著全套消防衣及呼吸器消防救災人員佈線至位於急診大樓1樓CT室內滅火與搜救，雲梯車則實際升梯至6樓救助民眾，演練在消防局及院方人員密切配合下順利圓滿結束。

▲南投縣消防局於衛福部南投醫院辦理輻射災害搶救 演練。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院院長洪弘昌表示，定期消防演練可使同仁在流程上更加熟悉，緊急狀態下亦可保持冷靜，並且正確有效率地進行危機應變處理，因此此次特別指示全力配合消防演練，藉由與消防局一起演練養成默契，除能第一時間提供消防局需要資訊，亦可借由消防局針對演練現場的回饋，瞭解消防可再精進或強化之處。

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