預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

▲立法院外17日晚間上百位學生到場抗議。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院藍白黨團昨（17）日力拼三讀國會改革法，遭民進黨杯葛，爆發嚴重衝突，從早打到晚，期間有多位立委掛彩送醫。立法院外晚間更聚集上百位民眾，抗議藍白違反程序正義，應立即停止院會表決。對此，媒體人黃揚明預言，下周二立法院很可能繼續擴大衝突，不僅立法院長韓國瑜難為，準總統賴清德就職後也會立刻上演國際笑話。

黃揚明今（18）日在臉書粉絲團發文表示，下周二立法院很可能繼續擴大衝突，不僅韓國瑜難為，準總統賴清德就職後也會立刻上演國際笑話。

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

黃揚明提出4點建議，首先他建議在野黨無須強行讓相關法案闖關、無須保護主席台，讓執政黨立委佔領杯葛，民進黨要佔多久都可以，反正5月31日已經排定讓準閣揆卓榮泰上台報告，要佔就剩下5/21、24、28等3次院會）。

另外，黃揚明建議，在野黨應把17日提出的所有修正、再修正動議全數上網公開，同時也呼籲民進黨主動公開他們的修正動議案海。

黃揚明進一步建議，在野黨邀請執政黨針對國會改革（民進黨稱擴權）法案，進行公開電視辯論。最後他也喊話傅崐萁，應該先把東部建設相關法案擱置，在國會改革法案通過前，不排入討論事項中。

黃揚明說，也許會有在野黨支持者說，這樣不是讓了又讓嗎？但國會改革這種法案，一般民眾根本感受不到有沒有修法的差異，如果在野黨沒辦法在論述、輿論戰場取得優勢，在執政黨立委訴諸受傷悲情、抗中抹紅、黑箱審查等訴求後，國會運作將更無力。