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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民眾黨是可以商量的」　柯文哲問賴清德：柯建銘代表你的想法嗎？

▲▼民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊，以及基隆市副市長邱佩琳出席「民眾黨基隆服務處」開幕。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊，以及基隆市副市長邱佩琳出席「民眾黨基隆服務處」開幕。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野昨針對國會改革法案展開激烈攻防，民眾黨主席柯文哲18日出席基隆市服務處成立大會時表示，「當家不鬧事，很難想像今天怎麼會是執政黨在做抗爭？」柯文哲強調，民眾黨是可以商量的，但從2月1日到現在，民進黨有來找過民眾黨商量任何法案嗎？所以他想請教賴清德，「柯建銘的發言真的代表你內心的想法嗎？真的希望未來台灣4年這樣吵吵鬧鬧嗎？這是你們要思考的」。

柯文哲說，昨天在立法院的吵架又上了CNN，今天如果發生在30幾年前還有萬年老國代、老立委的時代，大家還可以理解，「台灣民主化已經30年了，怎麼會在立法院還發生這種事情？」

柯文哲說，本來國民黨跟民眾黨的立委也去排隊，排了2天2夜，希望可以拿到優先提案權，民進黨怎麼會用暴力插隊的方式處理？還有擺明就是冗長發言不然就使用暴力，「我覺得這樣，當家不鬧事，很難想像今天怎麼會是執政黨在做抗爭，如果30幾年前那種老國代時期要做這種事情大家可以理解，今天我是無法理解」。

「今天我們要談一個很嚴肅的題目，我要請教賴清德總統，你即將上任，請問柯建銘的發言是代表你的想法嗎？」柯文哲說，這會決定未來4年大家朝野怎麼相處。

柯文哲強調，民眾黨是可以商量的，從2月1日到現在，民進黨有來找過民眾黨商量任何法案嗎？然後就謾罵、議事冗長發言，或是像昨天這種訴諸肢體衝突，這不是一個成熟的民主國家應該有的現象。

柯文哲重申，「所以在這地方直接問賴清德，柯建銘的發言真的代表你內心的想法嗎？你真的希望未來台灣4年這樣吵吵鬧鬧嗎？這是你們要思考的」。

「國會是可以商量。」柯文哲說，好的議案大家都會通過，有爭議的議案大家商量一下，每一個政黨都是直接面對民意，沒有人敢去推出一個民意不喜歡的法案，相信絕大多數法案經過商量，是會有一個大家都會妥協的版本，2月1日到現在民進黨從來不跟民眾黨討論，每天只有謾罵，現在怪下來沒有投給他，這很奇怪。 

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