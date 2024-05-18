網嗆綠「8年國會過半沒做事」　林靜儀打臉：知覺神經遲鈍要注意

▲準衛福部政次林靜儀。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

準衛福部政次林靜儀今（18日）指出，有多名疑似網軍的帳號，在洗留言質疑民進黨「8年國會過半沒做事」，所以她舉出多項民進黨的政績，打臉網軍的這些說詞，包括班班有冷氣、來自「前瞻基礎建設計畫」撥款新（修）建道路等，並反譏酸民「如果知覺神經遲鈍，要注意一下身體狀況」。

根據林靜儀節錄的留言，有網友質問她「請問民進黨過去8年國會過半都在做什麼？什麼都沒在做就請你閉嘴」、「抱歉，貴黨上次國會過半時，都不做事……就別再抱怨當今的狀況了」等問題。

對此，林靜儀表示，今日網軍資料庫看來是「八年國會過半都沒做」，讓她覺得很沒創意。

林靜儀指出，隨便開車就有可能會走到「前瞻基礎建設計畫」預算做的路，或喝到「前瞻基礎建設計畫」存下來的水，「你的兒孫在學校上課吹冷氣」，「疫情期間不但沒病死還領振興券，後來還0至99歲每人領6千」。

前述所提到的這些政績，讓林靜儀不禁直言，自己真的講政績講到累了，反譏酸民「如果知覺神經那麼遲鈍，要注意一下身體狀況」。

最後，林靜儀還點名嗆，前瞻基礎建設計畫的經費是8年8400億，「但這次在野黨要表決的，聽說2兆起跳」。