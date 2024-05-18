「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

▲民進黨團召開「弄權一時 淒涼萬古 韓傅黃聯手賣台 自己的國家自己救」記者會 。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨處理國會改革相關法案，但國、眾兩黨再修正動議直到最後才喬出，民眾黨團總召黃國昌還稱這是「最高機密」，表決前一刻才送到議場立委桌上，讓民進黨痛批根本「黑箱」。而21日將續審相關條文，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）強調，不敢說打勝仗，但論述上、議事規則上民進黨都贏了，成功打破藍白包裹立法的詭計。她也放話，院長韓國瑜還有最後一次機會，只要說出繼續協商，就不會有下一次暴力。

吳思瑤表示，不敢說民進黨打勝仗，但論述上民進黨贏了，輪番指派委員上場論述，雖然不知道究竟要通過什麼條文，但還是努力論述，號稱戰將的羅智強、徐巧芯敢講條文嗎？懂條文嗎？翁曉玲跟吳宗憲誰敢站上去說明條文？沒有專業也沒有能力護航。

吳思瑤指出，民進黨在議事規則也贏了，前前後後提案重複表決、點名表決、記名表決、清點在場人數、反對採取舉手表決並應記名表決之，窮盡一切能力，用民進黨最擅長且符合議事規則作戰，癱瘓藍白兩黨根本沒有的議事策略，一個案子表決8次以上，成功打破他們昨天想要包裹立法的詭計。

對於議場肉搏，吳思瑤強調，不想講肢體衝突，但使用肢體杯葛是必要手段，民進黨立委個個奮戰到底，國民黨立委年齡普遍更輕，但民進黨立委站上第一線，該衝就衝、該杯葛就杯葛，戰到最後一刻，用身體行使抵抗權，昨天會議結束後韓國瑜蒼白無力的臉、傅崐萁一臉綠、超過千位年輕朋友聚集立院外，黃國昌落跑不敢面對，民進黨表決會輸，但一次次征戰，不管是論述、議事攻防、面對人民訴求，民進黨都不會輸。

對於下週二議程繼續，吳思瑤提醒，院長韓國瑜還有最後一次機會，只要說出繼續協商，就不會有下一次暴力，昨天國人已經給了一次機會，這四個字說出來有這麼困難？已經有5位立委送台大、近10位立委掛彩，星期五的慘痛教訓還不夠嗎？週二大家繼續做足準備。