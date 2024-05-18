國中會考首日逾2千人缺考　237件違規「這類37％居首」

▲國中教育會考首日，每一節缺考人數都超過2千人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考第一天考試在稍早落幕。根據教育部初步統計，今（18日）四科考科當中，每一科缺考人數都超過2千人，另今天共有237件違規，其中以「提前翻開試題本等」違規共88件最多，佔全部違規37％，其次為「考試期間手機或電子錶發出聲響」等狀況為48件，佔全部違規20％。其中一名考生，連續兩節考試在考前坐在他人座位上，被監考老師制止，將送交全國試務會討論，依試場規則扣分。

國中教育會考共19萬2127人報考，第一天考試在「寫作測驗」結束後落幕。根據教育部統計，今年缺考率在1.15%（數學科）到1.32%（寫作測驗）之間，至於缺考人數部分，則以數學科2216人最少，寫作測驗2532人最多。

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另根據教育部初步統計，會考第一天總計有237件違規，包括一般違規行為202件，一般舞弊或嚴重違規行為35件，一般違規中，以「提前翻開試題本等」違規共88件最多，佔全部違規37％，其次為「考試期間手機或電子錶發出聲響」等狀況為48件，佔全部違規20％。

至於一般舞弊或嚴重違規行為共35件，違規樣態包括提前翻開試題本、考試提前離場經制止後仍強行出場。教育部指出，其中有一名考生，在國文科與寫作測驗這兩節考試，連續兩次在考試前坐在他人座位上，被監考老師制止，該案例將送交全國試務會討論，並依試場規則扣分。