國中教育會考嘉義市考區2715人報考　社會科56人缺考

▲▼ 113年國中會考登場，黃敏惠市長巡視考場為考生加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年國中教育會考，於今(18)日及19日舉行，嘉義市長黃敏惠在教育處長郭添財的陪同下巡視嘉義高中考場，為考生們加油打氣，慰勉陪考家長的辛勞，並感謝試務人員、各國中校長及師長們，這二日為考生們的付出，同時關心嘉義女中及嘉義高工考場情形，黃敏惠更勉勵考生們以平常心應試，發揮最強的實力。

黃敏惠市長一早來到嘉義高中為所有考生加油打氣並表示，國中會考是孩子們成長過程的重要階段，感謝各位校長與老師們的用心與陪伴，昨天就來到考場為所有考生布置舒適的考試場域，這兩日也必須時刻的關注孩子們考試所面臨到的不同狀況，相信每一位考生都能保持最佳的狀態卯足全勁，從容應試充分發揮實力迎戰會考，也期待未來孩子們面對人生挑戰，也能夠以平常心與平時累積的準備，堅定的往前邁進。

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教育處長郭添財表示，今年嘉義考區有5,630名考生報名，並分別在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應試，嘉義市計有2,715名應屆國三生參加，因疫情已於去(112)年改類降級，相關應變及強制措施已取消，試務工作已回歸疫情前之標準程序辦理。嘉義市轄內嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工3個考場，已請台灣電力公司、自來水公司、警察局等單位就考場電力、供水、交通安全維護等給予協助。會考當日就臨近考場之活動，也已請各單位務必配合降低音量，相關工程亦暫停施工，以維護考生最佳權益。

今年國中教育會考的考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語(含閱讀及聽力)。二日的第一節考試說明均自8時20分開始。今日第一節社會科缺考人數計56人，統計上午考試狀況，並無重大違規情事之發生。