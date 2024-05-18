國中會考數學科難易適中！取材生活化「碳排放、便利貼」入題

▲國中教育會考第二節考數學，包括碳排放、便利貼等生活化內容都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

19.2萬人報名的國中教育會考今（18日）登場，第2節考數學。數學教師指出，今年數學科考題取材兼具生活化與多樣性，也呼應時事，包括聖誕樹便利貼問題、螢幕解析度問題、碳排放問題、全球氣溫趨勢等。整體而言，試題具鑑別度，試卷整體難度為「難易適中」。

協助教育部解題的台北市北投國中林柏嘉表示，數學科考題大致分布在三個年級，以幾何類型共出10題最多，試卷前12題為單一數學知識概念為主，需要計算量低，多數學生應該一看就知道如何切入解題；另從第11題後開始出現生活情境題，這樣難易度與順序安排，有助於降低學生答題時的焦慮感，也可鼓舞學生應答。

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不過，林柏嘉指出，第20題後題目較具挑戰性，探討數學內容則散布在各個年級中，學生需要清楚、深入的理解數學概念，並需要將生活情境或數學情境加以轉化的能力，才能正確解答。整體而言，試題具有鑑別度，整體難易度為難易適中。

今年數學題目不少生活化取材，桃園市平鎮國中數學老師劉建成舉例說明，第5題要考生計算貼出一棵聖誕樹需要多少便利貼。第13題和螢幕解析度有關，第14題則是和碳排放有關，要考生針對搭飛機會產生800公斤碳排放，若改為公車等其他交通工具，會是什麼狀況；第16題為全球氣溫趨勢。