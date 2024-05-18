國中會考國文科取材廣泛　小說〈魯冰花〉、AI深偽入題

▲國中會考國文科，小說〈魯冰花〉入題。（示意圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

19.2萬人報名國中教育會考今（20日）登場，第3節考國文。國文科教師指出，今年國文科考題取材廣泛，包含古今中外各項議題，像是小說〈魯冰花〉、翻譯小說《格列佛遊記》，還有從秋刀魚的調薪延伸到漲價問題、影片深偽技術擴及人工智慧。整體而言，國文試題難易適中，具有鑑別度。

今年國中教育會考共19萬2127人報考。根據教育部統計資料，國文科共2295人缺考，缺考率1.19%，其中又以台北考區缺考608人最多，其次為新北考區477人。

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協助教育部解題的高雄市立旗山國中教師丁美雪表示，今年國文科文言文、白話文題目各為12、30題，試題從基本觀念題型出發，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念。取材範圍廣泛，難易適中，包含古今中外各項議題，強調學習的核心素養、跨領域概念的整合、詮釋及關注生活環境相關議題。

新北市立江翠國中陳恬伶表示，今年國文試題強調學習的核心素養，試題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。整體而言，試題難易適中、具有鑑別度。

陳恬伶指出，今年考題取材廣泛，在文學作品部分，有張惠菁的〈冬城〉散文，還有鍾肇政的〈魯冰花〉小說，文言文則有考呂祖謙《東萊集》和《左宗棠全集》兩篇文章的比較；另外翻譯小說《格列佛遊記》也出現在試題中。

丁美雪也舉例說，題組第五題改寫自〈臺灣團隊研究辨識Deep Fake影片深偽技術的正邪之戰開打〉，試題以圖表呈現「人工智慧」、「機器學習」、「深度學習」三者關係，並涉及「偽造影像的生成」與「偽造影像的辨識」兩者之間的競爭，讓考生找出深偽技術或深偽影片的敘述何者最恰當。