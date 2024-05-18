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國中會考數學科92件違規！27人攜帶量角器「1人手痛提早離場」

▲▼國中教育會考今天登場，新北考區到考率為98.39%。（圖／新北教育局提供）

▲國中教育會考數學科缺考率為1.15%。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（18日）起一連舉行兩天。今天第二節考數學科。教育部指出，並無重大舞弊回報，但初步統計92件一般違規，其中又以提前翻開試題本等違規內容最多共31件，其次則是有27名考生違規攜帶量角器；另有一名考生在可交卷時間前，以手痛為由提早離開教室，同樣也是違規，將依照試場規則扣分。

今年國中教育會考共19萬2127人報考，為少子化衝擊以來連續3年報考人數跌破20萬人。今天第二節考數學科，根據教育部統計資料，共2216人缺考，缺考率1.15%，其中又以台北考區缺考562人最多，其次為新北考區469人。

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教育部表示，數學科考試時，並無重大舞弊回報，但初步統計共有92件一般違規，其中又以提前翻開試題本等違規內容最多，總共31件，其次則是有27名考生違規攜帶量角器或附有量角器功能文具；另有16人出現「考試期間手機或電子錶發出聲響」等狀況。

比較特別的是，考試30分鐘內不得離場，但有一名考生在可交卷時間前，以手痛為由想要提早要離開教室，經過監試人員勸阻，該名考生依舊離開教室，同樣也是違規，將依照試場規則扣分。

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