收「扣款錯誤」退款郵件快刪！健保署列4方式：不會這樣通知

▲健保署不會以郵件、語音、簡訊、LINE發送通知。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日，中央健康保險署（下稱健保署）注意到，有不明人士冒用健保署名義寄出郵件，主旨為「扣款錯誤通知：退款程序」。健保署呼籲民眾，若收到此類可疑郵件，請勿打開，並直接刪除，以免受騙。

健保署強調，若有催繳及退還保費的通知，均會以正式蓋有印信之公文通知，不會以電子郵件、電話語音、簡訊或LINE等方式通知。詐騙集團的手法不斷翻新，民眾需提高警覺，若收到寄件者為國家健康保險行政機構，且主旨為「扣款錯誤通知：退款程序」的郵件，請勿上當，直接將郵件刪除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，健保署提醒，詐騙郵件常附帶惡意釣魚網站連結，一旦點擊，可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個人資訊，甚至導致手機或電腦中毒。若收到帶有不明連結的惡意郵件，請勿依指示操作，如不慎點擊，建議儘速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成金錢財物損失。

健保署再次呼籲，開啟郵件時，請提高警覺，如有任何疑問，可撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證，或撥內政部警政署165反詐騙專線報案。